Singular y Alma V lanzan un fondo de bonos flotantes ante la previsión de subidas de tipos

La expectativa de que el BCE suba los tipos al 3% impulsa el interés por productos de renta fija con cupones variables como este nuevo fondo.

El producto ofrece participaciones desde 100.000 euros y comisiones que varían según la clase, con enfoque en inversores institucionales.

El fondo Alma Bonos Flotantes FIL invertirá entre el 85% y el 99% en renta fija corporativa, principalmente en bonos CLO a tipo variable denominados en euros.

Singular Asset Management y Alma V lanzan un hedge fund de bonos flotantes ante la previsión de subidas de tipos de interés.

Singular Asset Management ha lanzado junto a su equipo patrocinado Alma V un fondo de inversión libre o hedge fund de bonos flotantes ante la previsión de subidas de tipos de interés.

La gestora de Singular Bank ha registrado el Alma Bonos Flotantes FIL, un vehículo donde entre el 85% y el 99% de la exposición total estará en renta fija corporativa emitida por vehículos de propósito especial o de titulización de países de la UE.

En particular, bonos de titulización CLO (obligaciones garantizadas) a tipo flotante (con pago de intereses escalonados, al menos trimestralmente), denominados en euros, colateralizados por una cartera diversificada de préstamos corporativos sindicados sénior de países OCDE, tal y como reza su folleto.

Los bonos flotantes (o de tipo variable) son un instrumento de renta fija cuyo cupón (interés) se ajusta periódicamente según una tasa de referencia (como el Euríbor) más un diferencial fijo. A diferencia de los bonos fijos, su rentabilidad varía, siendo ideal cuando suben los tipos de interés o hay previsión de que esto suceda, como apuntan numerosos expertos en estos momentos.

El hedge fund nace con una clase de participación desde 100.000 euros con comisión de gestión del 0,8% y otra sobre resultados del 5%, y otra clase institucional a partir de dos millones de euros con una única comisión de gestión del 0,4%.

Con la guerra de Irán y los conflictos abiertos en Oriente Medio, el Euríbor a doce meses llegó a rozar el 3% en la cuarta semana de marzo, si bien ahora se encuentra en niveles del 2,685%. Y los analistas apuntan a que el BCE subirá su facilidad de depósito en, al menos, 50 puntos básicos, hasta el 2,5%, en lo que resta de año.

Algunos analistas más pesimistas incluso hablan de que el banco central presidido por Christine Lagarde podría llevar su tipo oficial hasta el 3% de aquí a diciembre, con 100 puntos básicos más con respecto a la tasa actual del 2%.

Qué es Alma V

Alma V es una firma de inversión especializada en deuda corporativa, principalmente en préstamos senior secured, así como en bonos high yield y créditos estructurados.

Con un equipo de cinco personas (Omar García Peral, Pablo San Román, José Nuño, Enrique Díaz-Barceló y Rocío López Alberca), su nacimiento estuvo patrocinado por el banco privado que dirige Javier Marín con el apoyo financiero de Warburg Pincus.

Juntos ya lanzaron el fondo Alma European Senior Secured Loans, un fondo abierto que invierte en préstamos europeos a grandes compañías con el objetivo de mantener ingresos recurrentes y baja volatilidad preservando el principal.