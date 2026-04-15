Crowpire y DeA Capital lanzan un fondo de 11,5 millones para financiar promociones inmobiliarias

Crowpire, liderada por Juan Guruceta, planea expandirse a Alemania, Francia y Polonia, y diversificar sus inversiones hacia otros activos y criptoactivos.

La inversión se centrará en activos con potencial de revalorización y proyectos con licencia aprobada, priorizando un perfil de riesgo controlado.

El fondo ha sido suscrito en su totalidad por varios family offices expertos en el sector, con DeA Capital RE como asesor.

Crowpire y DeA Capital RE lanzan un fondo de 11,5 millones de euros para financiar promociones inmobiliarias residenciales.

Crowpire, la plataforma de crowdfunding inmobiliario nacida de la antigua Housers, se ha asociado con la firma italiana DeA Capital RE para lanzar un vehículo de inversión de 11,5 millones de euros destinado a financiar oportunidades en el mercado inmobiliario residencial.

El fondo ya ha sido suscrito en su totalidad por varios family offices con experiencia en el sector y con DeA Capital RE como asesor.

DeA Capital RE es el brazo de inversión inmobiliario de la gestora perteneciente al Grupo De Agostini, propiedad de las familias Drago y Boroli. Su responsable para España y Portugal es Koldo Ibarra.

La gestora transalpina administra 12.200 millones de euros y posee 670 activos en diferentes ciudades de Europa.

La presencia de este grupo inversor y asesores con gran experiencia en el inmobiliario ha servido como catalizador para atraer a otros patrimonios familiares interesados en el vehículo.

El dinero se invertirá principalmente en "activos con potencial de revalorización y proyectos que permitan generar valor a través de la gestión y reposicionamiento de los inmuebles", señalan desde Crowpire.

La compañía prevé desplegar el 100% del capital a lo largo de 2026, centrándose en proyectos con alto potencial de crecimiento, garantía hipotecaria y únicamente en promociones que ya cuentan con la licencia aprobada, "consolidando así su estrategia de inversión en operaciones con un perfil de riesgo controlado dentro del sector inmobiliario", subrayan desde la entidad española.

Como informó este periódico, Juan Guruceta ha relanzado Housers como Crowpire y se ha abierto a financiar nuevos activos como descuentos comerciales o startups, así como a invertir en criptoactivos. La plataforma de inversión inmobiliaria también planea saltar a Alemania, Francia o Polonia.