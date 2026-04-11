El gurú francés Carmignac aconseja invertir en renovables, defensa y alimentación tras la guerra en Irán

El inversor mantiene un optimismo moderado y apuesta por complementar sus carteras con empresas tecnológicas vinculadas a la inteligencia aumentada.

Carmignac destaca el auge de las renovables y la necesidad de reforzar la defensa y el abastecimiento alimentario en Europa y los países del Golfo.

El gurú francés subraya que la inestabilidad no destruye el valor a largo plazo, sino que lo redistribuye, por lo que algunos activos ganan relevancia en tiempos de conflicto.

La guerra de Irán, más allá de si este alto el fuego de 14 días termina en una paz definitiva o reanudándose el conflicto, deja importantes lecciones a los inversores. "Nunca debemos olvidar que la inestabilidad no destruye valor a largo plazo, sino que lo redistribuye".

Son palabras de Edouard Carmignac, el gurú francés de los fondos, presidente y director de Inversiones de la gestora que, con 41.000 millones de euros bajo administración, lleva por nombre su apellido y el de su familia.

En una carta a sus clientes, el gestor parisino recuerda que "algunos activos se vuelven más arriesgados, mientras que otros se vuelven indispensables".

A este respecto, y mirando al futuro, Carmignac aconseja conformar las carteras con sectores esenciales como energías renovables, defensa, alimentación o industria.

Los sucesivos conflictos regionales en Oriente Medio, pero también con una guerra abierta en Ucrania y con una geopolítica muy voluble y de alto voltaje por parte de la Administración Trump -con imposición de aranceles comerciales, amenazas a Groenlandia o la toma de Venezuela-, han hecho que las manos fuertes del mercado se replanteen cómo invertir en tiempos tan inciertos. Época donde Europa se ha convertido en la pieza más débil del mapamundi.

"Esto es evidente en el caso del auge de las energías renovables y de la necesidad imperiosa que tienen tanto Europa como los países del Golfo de reforzar sus capacidades de defensa, una necesidad que también se extiende a los productos relacionados con nuestro abastecimiento alimentario y nuestras bases industriales", señala el fundador de Carmignac en su misiva.

Carmignac califica todos estos temas de "prometedores" y avanza que marcarán la línea de actuación de sus carteras en los próximos meses, "complementando nuestras posiciones principales en aquellas empresas tecnológicas que contribuyen al potente y aún subestimado auge de la inteligencia aumentada".

Los 'faroles al póker' de Trump

Los expertos de la boutique gala mantienen un "optimismo moderado". En primer lugar, porque Trump no es tan fiera como lo pintan. Más bien, "se comporta como un hombre de negocios que intuye instintivamente hasta dónde puede llevar su farol". Aunque, en esta ocasión, Irán no ha sucumbido a su jugada de póker.

Durante su segundo mandato, "Donald Trump ha demostrado una predilección por el coitus interruptus". En todas sus acometidas internacionales, "parece tener grandes dificultades para llevar a cabo sus iniciativas hasta el final".

En la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, pendiente de resolverse, "en última instancia, la razón debería prevalecer en un futuro no muy lejano, dado el elevado coste que supone para todas las partes implicadas prolongar este conflicto", confía Edouard Carmignac.