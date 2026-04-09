Santander revoluciona su banca privada con nuevas carteras y mandatos a BlackRock, JPMorgan y Goldman Sachs

El banco introduce dos servicios adicionales: Active Advisory Funds, asesoría automatizada para patrimonios desde 500.000 euros, y Wealth Check, análisis patrimonial integral para fortunas superiores a 20 millones.

Los clientes podrán elegir entre distintas gestoras, personalizar sus carteras y acceder a estrategias indexadas de bajo coste como fondos indexados o ETF.

Santander lanza nuevas carteras de inversión para clientes privados con patrimonios superiores a 2 millones de euros, en colaboración con BlackRock, JPMorgan y Goldman Sachs AM.

Santander revoluciona la banca privada con tres nuevos servicios de inversión que pivotan sobre diferentes modelos de carteras y asesoramiento financiero para sus clientes VIP.

En primer lugar, el grupo cántabro lanzará en los próximos días una gestión discrecional personalizada de terceras gestoras para patrimonios superiores a los 2 millones de euros.

Los clientes podrán beneficiarse de la visión de mercado y asignación de activos que propongan tres entidades americanas con las que se ha llegado a un acuerdo (BlackRock, JPMorgan y Goldman Sachs Asset Management), así como de la propia Santander Asset Management.

Cada cliente podrá seleccionar la gestora que mejor se adapte a sus necesidades, optar por estrategias indexadas de bajo coste (fondos indexados o ETF en función de si es persona física o jurídica) y mantener la capacidad de personalizar su cartera, todo ello con la simplicidad operativa y el acompañamiento de su gestor en Santander Private Banking.

Si un cliente quisiera comparar resultados entre varias de estas cuatro gestoras, tendría que formalizar varias carteras, todas ellas a partir de los 2 millones referidos. Aunque lo habitual en este segmento es que los clientes accedan a un par de entidades como contrapeso una de la otra. Además, dentro de la cartera que proponga cada gestora, a su vez podrá haber fondos de gestoras externas en el mercado.

Por ahora, Santander no tiene previsto abrir el abanico más allá de BlackRock, JPMorgan y Goldman Sachs AM como asesores principales, aunque tampoco cierra la puerta a largo plazo. El cliente pagará una tarifa plana que será un porcentaje fijo sobre el volumen de su cartera.

El banco persigue ofrecer este servicio, históricamente enfocado al inversor institucional, a sus clientes privados. "Es un paso natural hacia la búsqueda del valor añadido para el cliente. Supone pasar de arquitectura abierta de producto a arquitectura abierta de carteras gestionadas", resume Nicolás Barquero, director de Soluciones Especiales de Banca Privada de Santander.

Más soluciones

En próximos meses, además, Santander también lanzará las soluciones de inversión Active Advisory Funds, para patrimonios por encima de los 500.000 euros, y Wealth Check, para más de 20 millones de euros.

Active Advisory Funds es un servicio de asesoramiento recurrente en fondos de inversión completamente automatizado y digital que está basado en clases limpias (caracterizadas por menores costes al no retroceder nada a los distribuidores de los fondos) y permite la máxima personalización en función del perfil de riesgo y sesgos del cliente.

El servicio se basa en un motor de rebalanceo de carteras que permite el alineamiento con la distribución de activos propuesta por el banco o con la definida por el propio cliente que, en todo caso, tendrá siempre la última decisión en las propuestas recibidas y podrá bloquear las posiciones si quiere mantenerlas.

Para ello, Santander ha desarrollado un modelo híbrido que "combina la cercanía del banquero con capacidades digitales avanzadas (incluidas herramientas de inteligencia artificial) de firma y ejecución".

Mientras que, por otra parte, Wealth Check es un nuevo servicio de análisis patrimonial para grandes fortunas con un enfoque integral, especializado e independiente que tomará la consolidación de posiciones como punto de partida.

El nuevo servicio se ofrecerá desde Beyond Wealth, su multifamily office independiente. Primero en España, y más adelante en las otras geografías donde está presente Beyond Wealth: Suiza, Brasil y Miami (EEUU).

Esta solución permite analizar de forma global el sistema patrimonial, identificando posibles concentraciones no intencionadas, ineficiencias estructurales, sesgos, desajustes de liquidez o exposiciones al riesgo no alineadas con los objetivos financieros, aportando una visión estratégica que permita mejorar la eficiencia y el gobierno del patrimonio. Su responsable será David Batalha, exdirectivo de CaixaBank Luxemburgo y Lemon Tree.

Tanto el Active Advisory Funds como el Wealth Check se lanzarán sólo para España. Aunque, si Santander detecta apetito en otras geografías del grupo, se extenderán de la mano de sus servicios y capacidades globales.