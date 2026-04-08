Rothschild & Co mete la 'sexta marcha' para vender 5.000 millones en fondos en España antes de 2035

El grupo también ha reforzado su presencia en activos alternativos en España a través de su filial Five Arrows, enfocada a clientes de banca privada.

Sus fondos más destacados en España son el R-Co Conviction Credit Euro y el R-Co Valor, aunque planean diversificar la oferta con otros productos temáticos y sectoriales.

La gestora ha duplicado su volumen internacional entre 2022 y 2025, pasando de 24.000 a 47.000 millones de euros bajo gestión, con una tasa de crecimiento anual del 29%.

Rothschild & Co busca alcanzar los 5.000 millones de euros en ventas de fondos en el mercado ibérico antes de 2035, con especial foco en España.

Rothschild & Co mete la sexta marcha para acelerar en la venta de fondos en el mercado ibérico, con especial enfoque en España. Su gestora de activos, que cerró el 2025 con casi 1.700 millones de euros bajo gestión de clientes ibéricos tras haber captado más de 1.000 millones en solo doce meses, se plantea ahora llegar al nivel de los 5.000 millones en ventas para el periodo 2030-2035.

El objetivo se centra, sobre todo, en España, pero también incluye los mercados de Portugal y Andorra. Tras otro empujón en los dos primeros meses de este año, la cifra de partida ya es superior a los 2.000 millones de euros.

Rothschild & Co Asset Management ha experimentado un fuerte crecimiento desde 2022 gracias a sus dos estrategias de inversión emblemáticas: su fondo de crédito R-Co Conviction Credit Euro y su fondo multiactivo R-Co Valor.

El equipo comercial de Rothschild & Co AM en Iberia: Tirso de Linos, Lorenzo Gallardo ('country head') y Natalia Ortega. Imagen cedida.

Entre 2022 y 2025, la gestora de fondos de los Rothschild ha prácticamente duplicado su volumen de negocio internacional, desde los 24.000 hasta los 47.000 millones de euros, lo que supone una tasa de crecimiento anual promedio del 29%.

De ese montante, 35.500 millones siguen concentrados en su país de origen, Francia, mientras que la Europa del norte mueve 6.500 millones y la Europa del sur, 5.000 millones.

Lorenzo Gallardo, responsable de Rothschild & Co AM para España, ha avanzado en una presentación ante la prensa que la hoja de ruta global de la gestora pasa por alcanzar los 80.000 millones de euros en activos entre 2029 y 2035, creciendo en mercados como España, Italia, Suiza o Alemania, así como en Oriente Medio a través de Dubái "si el conflicto actual [en Irán] se pone en orden".

Ante la creciente incertidumbre geopolítica y la previsible estabilidad de tipos de interés, Gallardo prevé que la demanda de los clientes pivote sobre "estrategias flexibles multiactivos".

En España, así como en el resto del Viejo Continente, el brazo de inversión auspiciado por la familia Rothschild quiere seguir creciendo con sus buques insignia; consolidar el negocio y el servicio con los clientes actuales, pero también "diversificar las ventas de fondos más allá de nuestros flagships".

Por ejemplo, con fondos como el R-Co Conviction Equity Value Euro, el R-Co Thematic Real Estate, el R-Co Gold Mining, el R-Co Strategic Metals and Mining o el R-Co Valor Balanced.