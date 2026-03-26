La CNMV cifra en 913 millones la exposición de los inversores españoles a los fondos de crédito privado

El análisis se produce tras los recientes bloqueos de retiradas en fondos de crédito privado de grandes gestoras americanas como Apollo, Ares y Blackstone.

En España solo existen ocho fondos de este tipo y están menos apalancados que los estadounidenses, reduciendo el riesgo local.

La CNMV cifra en 913 millones de euros la exposición de inversores españoles a fondos de crédito privado.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha cifrado en 913 millones de euros la exposición de los inversores españoles a los fondos de préstamos de capital o créditos privados, han explicado fuentes del regulador.

Estos fondos están pensados para los inversores profesionales y grandes carteras y se caracterizan por usar apalancamiento para prestar capital a empresas para llevar a cabo proyectos y por tener ventanas de liquidez, que generalmente son cada tres o seis meses.

Este tipo de fondos se enmarcan en los fondos de inversión libre (FIL), que no tienen limitaciones para fijar la estrategia de inversión y el tipo de activos, y son parecidos a los fondos estadounidenses que han restringido las retiradas de capital en las últimas semanas por la falta de liquidez causada por un excesivo apalancamiento.

Las fuentes han explicado que en España sólo hay ocho fondos de este tipo que, además, están menos apalancados que sus equivalentes estadounidenses, por lo que no hay preocupación, aunque sí vigilancia.

En total, en España hay 8.000 millones de euros invertidos en FIL, que representan el 1,6% de la inversión total.

El análisis del supervisor español de los mercados llega después de los corralitos que en las últimas semanas han aplicado a sus fondos de crédito privado grandes gestoras americanas como Apollo, Ares, Blue Owl, BlackRock, Blackstone, Morgan Stanley o Cliffwater. Unos cierres de fondos que ha desatado el pánico entre los inversores a una nueva gran crisis financiera mundial como la de 2008.