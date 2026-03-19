Mercer adquiere el 100% de AltamarCAM a Permira y el resto de socios

AltamarCAM gestiona unos 20.000 millones de euros en activos y cuenta con más de 280 profesionales, asesorando a clientes en Europa y América Latina.

Permira poseía un 40% de AltamarCAM desde 2024 y acompañó su expansión y fortalecimiento organizativo antes de vender su participación.

La operación permitirá a Mercer ampliar significativamente su plataforma de mercados privados, sumando experiencia en secundarios, coinversiones y vehículos evergreen.

Mercer ha adquirido el 100% de la gestora española de capital privado AltamarCAM a Permira y otros socios.

Mercer, empresa perteneciente al grupo estadounidense Marsh & McLennan, ha alcanzado un acuerdo con el fondo de capital riesgo Permira para adquirir el 100% de la también gestora española de capital privado AltamarCAM.

Mediante esta operación, Mercer aumentará "de forma considerable" su plataforma de mercados privados, sumando experiencia en secundarios, coinversiones, soluciones a medida y vehículos evergreen, según ha informado la compañía en un comunicado.

La operación, de la que no ha trascendido el importe, está sujeta a las condiciones habituales de cierre y se espera que se complete en el segundo semestre de 2026.

Permira, a través de Permira Growth Opportunities II (PGO II), ostentaba una participación del 40% en AltamarCAM desde 2024 con la que acompañó a la empresa en una etapa de fortalecimiento organizativo y expansión sectorial. De esta forma, Mercer se hace tanto con el 40% de Permira como con el 60% que tenían los socios ejecutivos españoles y alemanes de AltamarCAM y otros inversores institucionales o family offices.

La transacción representa otra salida estratégica para Permira, tras las recientes ventas de Evelyn Partners (a NatWest Group) e Informatica (a Salesforce). "Esto refleja la capacidad de Permira para respaldar y construir plataformas de alta calidad, bien invertidas y bien gestionadas que resultan muy atractivas para compradores estratégicos como Mercer", aseveran desde el vendedor.

En aquel momento, se deslizó que la intención final de Permira y AltamarCAM era sacar la compañía a bolsa, hecho que, a tenor de esta operación, parece quedar relegado a un segundo lugar.

"En AltamarCAM analizamos continuamente cómo optimizar y mejorar los servicios que ofrecemos a nuestros clientes, y las capacidades complementarias que surgen de esta operación beneficiarán directamente tanto a nuestros clientes como a nuestros profesionales", ha comentado el consejero delegado global y cofundador de AltamarCAM, José Luis Molina.

Fundada hace 22 años, AltamarCAM maneja unos 20.000 millones de euros en activos y cuenta con más de 280 profesionales dedicados a asesorar a aseguradoras, family offices, fondos de pensiones, bancos y otras plataformas de gestión patrimonial en Europa y América Latina a monitorizar y ejecutar inversiones en mercados privados.

De hecho, es muy conocida en el sector financiero su estrecha relación con CaixaBank, quien lleva años vendiendo entre sus clientes VIP los fondos de Altamar.