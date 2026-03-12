Clikalia lanza una gestora de fondos inmobiliarios tras la inyección de Macquarie y su alianza con Diaphanum

La estrategia sigue la tendencia de otras firmas como Urbanitae y Housers, que también han lanzado sus propias gestoras y vehículos de inversión inmobiliaria.

La inmobiliaria online Clikalia sigue los pasos de Urbanitae y también extenderá sus tentáculos en el sector con una gestora de fondos de capital privado centrada en real estate.

La firma ha registrado la gestora Carnelion REIM SGEIC, con Alister Moreno como presidente y Javier Catón como consejero delegado. Ya aparece publicada en el Borme y está a falta de varias semanas para que su inscripción sea efectiva en la CNMV.

Cabe recordar que Clikalia cerró hace un año una financiación de 100 millones de euros con Macquarie para su expansión de España a Francia y Portugal y así continuar con la renovación del parque inmobiliario de segunda mano en las grandes ciudades en las que está presente.

Asimismo, a finales de 2025 Clikalia se asoció con la banca privada Diaphanum para lanzar un vehículo con el que invertir 230 millones de euros en rehabilitación.

Más concretamente, durante cuatro años, actuarán sobre viviendas desactualizadas en Madrid y Málaga para devolverlas al mercado e incrementar la oferta mejorando su eficiencia energética y diseño.

De esta forma, Clikalia emula a la plataforma de crowdfunding inmobiliario Urbanitae, que este enero entró en la Champions de los inversores institucionales con su propia gestora de fondos inmobiliarios: Urbanitae Asset Management, aunque en su caso el formato elegido fue el de SGIIC y no el de SGEIC.

También Housers, hoy rebautizado como Crowpire y bajo el mando de Juan Guruceta, lanzó un vehículo de inversión de 20 millones de euros para canalizar inversión institucional en el inmobiliario residencial español.