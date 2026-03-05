Mutuactivos permite elegir su perfil de inversión a los partícipes de su fondo de pensiones para empresas

Fondomutua Empresas facilita a empresas, pymes y autónomos la adhesión a un plan de pensiones conjunto, simplificando la gestión y reduciendo costes administrativos.

La opción moderada se aplicará por defecto y los usuarios podrán cambiar de trayectoria cada cinco años, lo que aporta flexibilidad ante cambios laborales o personales.

Los partícipes pueden optar por una trayectoria conservadora, moderada o agresiva, adaptando la inversión a su tolerancia al riesgo, edad y horizonte de jubilación.

Mutuactivos introduce el modelo de Trayectorias de Ciclo Vital en su fondo de pensiones para empresas, permitiendo a los partícipes elegir entre tres carteras según su perfil de riesgo.

La planificación del ahorro para la jubilación está evolucionando hacia modelos más personalizados, que permiten adaptar la inversión en instrumentos a largo plazo a las características y necesidades reales de cada trabajador.

En línea con esta tendencia, Mutuactivos ha iniciado una transformación pionera en el mercado con la adopción del modelo de Trayectorias de Ciclo Vital en Fondomutua Empresas.

Esto implica que los partícipes puedan elegir, entre tres carteras de inversión, en cuál quieren invertir, un aspecto diferencial y que persigue lograr una mayor adecuación con el nivel de riesgo y expectativas de cada inversor.

Fondomutua Empresas es el Plan de Pensiones de Empleo de Promoción Conjunta de Mutuactivos, diseñado para facilitar que empresas de cualquier tamaño, incluidas pymes y autónomos, puedan ofrecer a sus empleados un plan de pensiones de empleo sin asumir los costes y cargas administrativas propios de un plan diseñado a medida para una compañía.

El modelo de plan de pensiones de promoción conjunta permite que múltiples empresas se adhieran a un plan ya existente, beneficiándose de una estructura de gestión simplificada y más eficiente, algo especialmente relevante para organizaciones con recursos limitados o sin departamentos internos dedicados a este tipo de beneficios sociales para empleados.

Conservador, moderado o agresivo

La evolución hacia las Trayectorias de Ciclo Vital en sustitución del modelo tradicional de ciclo de vida supone un avance significativo en la estructura de Fondomutua Empresas. Este enfoque introduce tres trayectorias diferenciadas (conservadora, moderada y agresiva) entre las que el partícipe puede elegir la estrategia que mejor se ajuste a su tolerancia al riesgo, edad y horizonte de jubilación.

En la trayectoria conservadora, el peso de la renta variable parte del 50% en menores de 45 años y se reduce progresivamente hasta desaparecer a partir de los 65. Esta senda está pensada para quienes priorizan la estabilidad y se centra en proteger el capital acumulado a medida que se acerca el retiro.

La trayectoria moderada, que se aplicará por defecto en ausencia de elección explícita, combina crecimiento y control de riesgo, comenzando con un 60% de renta variable y modulándose hacia una composición más defensiva en la etapa final de la vida laboral.

Por último, la trayectoria agresiva está orientada a perfiles con mayor tolerancia al riesgo, con un 70% de renta variable en edades tempranas y un 10% incluso tras cumplir los 65 años.

“Este modelo no solo amplía las opciones de inversión disponibles, sino que mejora la adecuación entre riesgo y horizonte temporal. Permite acompañar al trabajador a lo largo de todo su ciclo laboral con una estrategia que evoluciona con él, algo fundamental en planes de empleo donde los objetivos financieros y las circunstancias personales pueden cambiar con el tiempo”, comenta Ricardo González Arranz, director general de Mutuactivos Pensiones.

Además, el partícipe puede modificar su trayectoria cada cinco años, introduciendo un nivel extra de flexibilidad que responde a situaciones como cambios profesionales, variaciones salariales o decisiones de planificación familiar.

Con este cambio, Mutuactivos incorpora en su oferta un sistema ampliamente reconocido en la industria por su capacidad para optimizar la relación entre riesgo y rentabilidad a lo largo del tiempo. Fondomutua Empresas se convierte así en una herramienta más robusta, flexible y atractiva no solo para los trabajadores, sino también para las empresas que buscan ofrecer beneficios sociales competitivos sin complicaciones operativas.