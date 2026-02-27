Rigor, análisis y visión global: el método de Mutuactivos para elegir fondos en un mercado complejo

Equipo de Asset Allocation de Mutuactivos. De pie y de izqda. a dcha.: Javier Toral, Pedro Pablo García (director del equipo) y Pelayo Narváez. Sentados: Jonás González y Cristina Álvarez.

Las claves nuevo Generado con IA Mutuactivos utiliza un equipo especializado y multidisciplinar para seleccionar fondos, combinando experiencia en renta fija, variable y gestión discrecional. El proceso de selección se apoya en el rigor analítico, la colaboración y una visión global del mercado, con análisis cuantitativos y cualitativos de los fondos. La monitorización continua y la comunicación directa con gestoras externas permiten anticipar cambios y mantener la calidad de las carteras. El método busca construir carteras sólidas, adaptadas a los objetivos del cliente y preparadas para la volatilidad y complejidad del mercado actual.

En un mercado cada vez más complejo, donde las oportunidades conviven con la volatilidad y la información fluye a gran velocidad, la selección de fondos se ha convertido en una pieza determinante para construir carteras sólidas.

En Mutuactivos, la gestora del Grupo Mutua, esta tarea recae en un equipo especializado que combina experiencia, rigor analítico y una visión global del mercado. Su misión: identificar los vehículos de inversión más adecuados para cada estrategia y mantenerlos bajo una monitorización continua.

El equipo de selección de fondos forma parte del área de Asset Allocation de Mutuactivos y está liderado por Pedro Pablo García, director del departamento. Está integrado por profesionales con perfiles complementarios que incluyen gestores, analistas y especialistas con amplia trayectoria en renta fija, renta variable y gestión discrecional.

Gracias a esta combinación, la visión de mercado se construye desde un conocimiento profundo, al que se suma la capacidad del equipo para identificar qué fondos encajan mejor en cada cartera en función de los objetivos del cliente y del contexto económico.

Colaboración: un pilar estratégico

En Mutuactivos, la selección de fondos no es una labor individual, sino un proceso profundamente colaborativo. El equipo contrasta perspectivas, cuestiona supuestos y comparte análisis de manera continua, tanto internamente como con las gestoras externas, con las que se mantiene un diálogo directo que permite profundizar en las estrategias y conocer de primera mano la evolución de los procesos y de los equipos gestores.

Esta comunicación directa con los equipos gestores permite profundizar en las estrategias, conocer la evolución de los procesos y anticipar posibles cambios relevantes. A ello se suma una cultura basada en la curiosidad intelectual, el rigor analítico y la capacidad de ir más allá de los números cuando las circunstancias lo requieren.

Un proceso en tres etapas

El método de selección de fondos de Mutuactivos comienza con la generación de ideas, que parte de un universo de inversión continuamente depurado mediante filtros internos y herramientas propias. En esta etapa se integran la visión estratégica del equipo de Asset Allocation, las necesidades comerciales y la información procedente de reuniones con gestoras y otras fuentes especializadas.

La segunda fase es el análisis, que combina una evaluación cuantitativa para comparar la calidad relativa de los fondos con una due diligence cualitativa que profundiza en la gestora, la operativa, el proceso de inversión, la composición de la cartera, el equipo y los criterios de sostenibilidad.

Una vez incorporado un fondo, comienza una revisión constante de su comportamiento. Si se detectan desviaciones relevantes respecto al comportamiento esperado o surgen cambios significativos, se activa un periodo de observación y, si persisten, se valora su sustitución por alternativas más adecuadas.

El equipo de selección de fondos de Mutuactivos, en definitiva, trabaja con un enfoque orientado a la excelencia. Combina especialización técnica, visión global y un fuerte compromiso con la colaboración y el trabajo en equipo para garantizar que cada decisión esté respaldada por un análisis sólido y una metodología robusta.

El resultado es la construcción de carteras consistentes, adaptadas a las necesidades de cada cliente e idóneas para desenvolverse en un contexto económico incierto y en constante evolución.