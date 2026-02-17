Singular Bank contrata a Jefferies para sondear la salida de Warburg Pincus

Warburg Pincus y Marín prefieren que el fondo quede como accionista minoritario, Marín continúe como CEO y Singular mantenga su independencia y marca.

La posible venta de Singular Bank coge fuerzas a medida que pasan las semanas. El banco privado que dirige Javier Marín ha contratado al banco de inversión Jefferies para sondear la salida parcial o total de su accionista mayoritario con un 90% del capital, el fondo americano Warburg Pincus, tal y como ha adelantado Bloomberg y ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes del mercado.

Desde Jefferies no han hecho comentarios y desde Singular, tampoco.

El banco de gestión de altos patrimonios que dirige Marín, exconsejero delegado del Santander, busca recomponer su capital para emprender una nueva etapa tras entrar en beneficios por primera vez desde que Marín, otros ejecutivos del banco y el fondo estadounidense adquirieran el antiguo Self Bank en 2019, y tras la adquisición del negocio local de wealth management de UBS en 2021.

En estos momentos, y según las últimas cifras presentadas por la entidad, Singular Bank administra unos 17.400 millones de euros en recursos de clientes después de haber crecido en unos 2.500 millones el año pasado.

Como informó este periódico, el proceso de venta aún está en una fase muy inicial y los acercamientos que han tenido Warburg y Singular de interesados por este último se circunscriben a muestras de interés informales.

Entre las entidades potencialmente interesadas en adquirir Singular Bank, destacan ING o Abanca, grupos que quieren crecer de forma decidida en el segmento de la inversión y la banca privada.

ING prioriza la senda orgánica mientras estudia oportunidades corporativas, y Abanca ya ha acometido numerosas operaciones en los últimos años tanto en España como en Portugal: Deutsche Bank PCB Portugal, Caixa Geral, Bankoa, Novo Banco España, Targobank España o EuroBic Portugal.

Fuentes del mercado apuntan a que la intención original de Warburg y Marín es ampliar capital, que el fondo norteamericano se quede como accionista minoritario, que Marín prosiga como CEO del banco y que Singular mantenga su razón social y su marca como entidad independiente de banca privada.

Si bien el accionista mayoritario está explorando diferentes vías para recuperar su inversión y no descarta ninguna. Así, y como publicó Expansión, Marín estaría negociando la entrada de inversores para dar salida a Warburg. Más concretamente, estaría en conversaciones avanzadas con un banco latinoamericano y varios family offices.