El fondo americano Nuveen compra la gestora británica Schroders por 11.365 millones

Richard Oldfield seguirá como CEO y Londres será la sede no estadounidense del grupo tras la integración.

La operación ofrece una prima del 34% sobre el precio de cierre y cuenta con el respaldo del principal accionista, que controla el 41%.

La familia fundadora de Schroders venderá su participación, poniendo fin a 222 años de historia familiar en la firma.

La gestora de fondos británica Schroders ha anunciado que ha acordado su venta al fondo de capital privado estadounidense Nuveen por 9.900 millones de libras (11.365 millones de euros), mientras que la familia fundadora venderá su participación, marcando el fin de una era para la firma de 222 años de antigüedad.

Los accionistas de Schroders recibirán 590 peniques por acción en efectivo, más dividendos permitidos de hasta 22 peniques, valorando la compañía en 612 peniques por acción, lo que representa una prima del 34% respecto al precio de cierre del miércoles, según datos de LSEG.

Nuveen, respaldada por la Teachers Insurance and Annuity Association of America, afirma que el acuerdo creará una plataforma líder de inversión pública a privada con un alcance geográfico ampliado en América, Europa y Asia-Pacífico. En la actualidad, Schroders gestiona unos 816.700 millones de libras esterlinas en activos (aproximadamente, 950.000 millones de euros) a nivel mundial.

Nuveen indica que ha recibido compromisos irrevocables de apoyo al acuerdo por parte del principal grupo accionista de Schroders, que controla el 41% de las acciones a través de varios fideicomisos familiares, tal y como recoge Reuters.

"El consejo de Schroders está convencido de que este es el paso correcto para nuestros accionistas, clientes y empleados", ha declarado Elizabeth Corley, presidenta de Schroders, en un comunicado.

BNP Paribas ha actuado como asesor financiero exclusivo de Nuveen, mientras que Wells Fargo y Barclays han asesorado a Schroders.

El CEO de Schroders, Richard Oldfield, continuará liderando la firma tras el cierre del acuerdo, y Londres servirá como la sede no estadounidense del grupo combinado.