Juan Guruceta relanza Housers como Crowpire y se abre a financiar nuevos activos como descuentos de capital o startups

Crowpire prevé diversificar su actividad hacia el descuento comercial, la financiación de startups y la inversión en criptoactivos, además de expandirse por Europa.

La nueva etapa incluye integración con la plataforma de pagos Divilo, un comité de inversiones cualificado y scoring de riesgo externo para asegurar los proyectos.

Crowpire suma 456 proyectos financiados, cerca de 150 millones de euros de capital financiado y una rentabilidad media anual entre el 7% y el 9,9%.

Housers se transforma en Crowpire, liderada por Juan Guruceta, con el objetivo de consolidarse como plataforma de crowdfunding y crowdlending inmobiliario en España.

Housers, la que fuera startup pionera en el mercado español del crowdfunding inmobiliario, se transforma para convertirse en Crowpire. El objetivo de Crowpire es ser la plataforma de servicios de financiación participativa (PSFP) especializada en crowdfunding y crowdlending inmobiliario líder en España.

Juan Guruceta, fundador y CEO de la fintech Divilo, compaginará esta responsabilidad con la de director general de Crowpire. A medio plazo, la hoja de ruta pasa por que Guruceta se incorpore al accionariado de Crowpire.

Crowpire nace con 456 proyectos financiados, casi 150 millones de euros de capital financiado, más de 72 millones de capital devuelto, alrededor de un 7% al 9,9% de rentabilidad anual media, y una financiación acumulada desde 2023 de casi 30 millones de euros.

En concreto, se han levantado 15 millones de euros en los últimos años, de los que 4 millones son de inversores que apuestan por la etapa que ahora comienza la compañía.

Como adelantó este periódico, Crowpire integrará en su propuesta la plataforma de pagos de Divilo para facilitar a los usuarios el control en tiempo real de los pagos y las transacciones. En la actualidad, dispone de 10.000 inversores con wallets activos.

Para la nueva etapa, Crowpire ha creado un comité de inversiones cualificado formado por ejecutivos de la compañía y asesores independientes; utilizará un scoring de riesgo realizado por Gloval para que ningún proyecto entre en default, y el 100% de los proyectos contará con garantía hipotecaria de primer rango.

Como ha puntualizado Guruceta en la presentación del relanzamiento del proyecto, Crowpire seguirá centrado en la financiación de proyectos inmobiliarios mediante deuda, pero no con capital: "No coinvertiremos como accionistas".

A futuro, el ejecutivo ya se marca nuevas ambiciones para la plataforma. Por ejemplo, abrir nuevos verticales de crowdfunding de otros activos, como "descuento comercial o rondas de capital en startups". Asimismo, se abre a la inversión en criptoactivos.

También persigue extender su huella europea de España, Portugal o Italia, donde ya ha realizado algunos proyectos, a todo el Espacio Económico Europeo. Más concretamente, a mercados como Alemania, Francia o Polonia, con mercados inmobiliarios muy dinámicos, sobre todo en el último.