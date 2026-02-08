Beyond Wealth (Santander) ficha a dos ejecutivos españoles de Lombard Odier para su desembarco en Suiza

Beyond Wealth busca captar 10.000 millones de euros en tres años y planea expandirse también a Brasil y Miami, tras consolidar activos en España y Suiza.

Beyond Wealth, el multifamily office del Grupo Santander para patrimonios con más de 50 millones de euros, despliega sus capacidades en Suiza con el fichaje de dos ejecutivos españoles que proceden del banco privado Lombard Odier.

Se trata de Ignacio Barragán, que llega en calidad de director de Negocio para Suiza, y Miguel Hidalgo Salisbury, director de Inversiones para el país helvético en Beyond Wealth.

Los dos estarán bajo la supervisión de Frans von Chrisnar, CEO de Santander Private Banking International, y Carmen Gutiérrez, directora global de Family Office del Santander y responsable de Beyond Wealth.

Barragán ha trabajado los últimos cinco años en Lombard Odier en Suiza, donde era su responsable de Asesoramiento para Latinoamérica, Europa del Sur y Reino Unido. Previamente, ya había trabajado una década para el grupo cántabro primero como gestor de sicav en Banif y luego desde Suiza como jefe de equipo para Santander PB International.

En el caso de Hidalgo Salisbury, también en el país helvético, su estancia en Lombard ha sido de 15 años como especialista en cartera de clientes, habiendo trabajado antes para Deutsche Bank and Chase Manhattan en responsabilidades de producto.

De Suiza a EEUU

La meta de Beyond Wealth es captar 10.000 millones de euros en tres años y en España. En menos de un semestre desde su puesta en funcionamiento, ya había conseguido una décima parte del objetivo. A finales de 2025, ya contaba con unos 1.000 millones en activos asesorados.

Además de en España y Suiza, el Grupo Santander también quiere exportar su multifamily office con asesoramiento independiente para las grandes fortunas e inversores institucionales a Brasil y Miami (Estados Unidos).

Precisamente en EEUU, Santander ha hecho una fuerte apuesta esta semana sorprendiendo al mercado con el acuerdo de compra del banco del noreste Webster Bank por 12.200 millones de dólares (más de 10.300 millones de euros).

Con sede en Stamford (Connecticut), Webster complementa a Santander US al situarle entre las diez principales entidades de banca minorista y de empresas de EEUU.