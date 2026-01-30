Swiss Life AM, dueño de Educare y Eliance y socio inmobiliario de Mapfre, abre en España con Alexia Chocano

La gestora administra 307.000 millones de euros en activos, con 123.000 millones en el área inmobiliaria.

Swiss Life Asset Managers, el brazo de inversión de la aseguradora suiza Swiss Life y una de las mayores gestoras institucionales y de inmobiliario en Europa, aterriza en España con su propia sucursal.

La firma ya tiene la preaprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y es cuestión de días o semanas que su registro sea efectivo. En el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), ya está inscrita.

El grupo helvético ha optado por importar a España la sucursal de su gestora en Francia, Swiss Life Asset Managers France, y ha puesto al frente de la misma a Alexia Chocano.

Chocano es la responsable de la gestora para España y Portugal desde finales del año pasado. Procede de Batipart Immobilier Europe, donde los últimos siete años ha sido su responsable de Asset Management para España.

Antes trabajó para Auric Partners, Actif Invest, JLL Hotels o Mazars Turismo.

Eliance, Educare y Mapfre

Swiss Life AM viene de estar muy activa en 2025. Primero adquirió una participación mayoritaria en Eliance, lo que supuso que RiverRock, su accionista de referencia hasta entonces, pasara a continuar como inversor minoritario en el capital de la empresa de prestación de servicios aeronáuticos especializados.

Con su inyección, Eliance quiere agrandar más si cabe su actual posición de liderazgo en los sectores de extinción de incendios, transporte sanitario y operaciones de rescate.

Meses después, la gestora suiza volvió a hacerse con una mayoría de los colegios concertados Educare, dando salida a los inversores Gecesa y ATM. Carlos Madruga, CEO y fundador del Grupo Educare, continúa como accionista.

El grupo tiene bajo su paraguas colegios en Madrid como Colegio Parque, Colegio Antanes School, Colegio Valdefuentes o Colegio Antamira, entre otros.

Precisamente, Swiss Life AM France es socio de Mapfre Inmuebles, con quien comparte activos inmobiliarios en Francia, sobre todo, pero también en España y otros países europeos.

Desde 2018, ambos grupos han ido adquiriendo o cediendo de sus propias carteras diferentes inmuebles, todos ellos localizados en las principales capitales europeas. Su última colaboración data de 2024, cuando Mapfre aportó el edificio de Avenida de Burgos 12, situado en Madrid, y el grupo helvético traspasó otro localizado en el número 3 de la Rue la Boétie, en París.

Amplia red europea

De esta forma, Madrid se une a la amplia red de sucursales que Swiss Life Asset Managers tiene repartida por Suiza, Francia, Alemania, Luxemburgo, Reino Unido y los países nórdicos.

El brazo de inversión de Swiss Life gestiona activos por valor de 307.000 millones de euros, de los cuales cerca de 150.000 millones son para clientes terceros ajenos a la propia aseguradora. En concreto, 123.000 millones se originan en su área inmobiliaria.