BlackRock, DWS y Santander, los fondos internacionales superventas del 2025

JPMorgan AM registró las mayores salidas netas, afectada por el cambio de política comercial de Unicaja y la nueva alianza con BlackRock, Allianz GI y Candriam.

DWS ocupó el segundo lugar con entradas netas de 2.661 millones, mientras que Schroders y UBS completaron el top 5.

Santander AM Luxemburgo se situó por primera vez en el podio, alcanzando captaciones netas de 2.256 millones, impulsado por su fondo monetario europeo.

BlackRock lideró las ventas de fondos internacionales en España en 2025, con suscripciones netas de 5.608 millones de euros.

La tendencia vista durante todo el 2025 ha hecho que los pronósticos se cumplan. BlackRock ha acabado como la gestora con los fondos internacionales más vendidos en España, y Santander AM Luxemburgo ha logrado colarse en el podio por primera vez en su historia.

La gestora americana -y mayor del mundo por volumen en activos- ha logrado suscripciones netas por parte de clientes españoles de 5.608 millones de euros, con datos de Inverco.

Como apuntó Luis Megías, CEO de BlackRock en España, en el último Spain Investors Day, la firma estadounidense gestiona más de 55.000 millones de euros de clientes españoles, mientras que a través de sus fondos internacionales tiene casi 85.000 millones invertidos en la economía española a través de acciones de empresas, bonos públicos y corporativos, infraestructuras, inmuebles o compañías privadas.

En segundo lugar, se ha situado DWS -cuyo accionista mayoritario es Deutsche Bank- con entradas netas de 2.661 millones. Mientras que Santander AM Luxemburgo ha conseguido la medalla de bronce con captaciones netas de 2.256 millones de euros.

Mucho ha tenido que ver en el éxito del brazo de inversión del Santander su último fondo monetario para Europa, el Santander Money Market Fund EUR VNAV, que ya cuenta con un patrimonio superior a los 3.050 millones.

Cabe recordar que esta misma semana Santander AM ha designado a Miguel Ángel Sánchez Lozano como CEO interino para sustituir a partir de febrero a Samantha Ricciardi, que se marcha a Fidelity como jefa para la región de EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

Cierran el top 5 de captaciones los fondos de Schroders (1.652 millones) y UBS AM (1.549 millones), a quienes les han seguido muy de cerca Pictet AM (1.233 millones), la propia Fidelity (1.103 millones) y Candriam (1.036 millones), conforme a las cifras anuales de la patronal de las gestoras.

JPMorgan, afectada por Unicaja

Por el contrario, la gestora con más salidas netas de dinero ha sido JPMorgan AM, cuyos reembolsos han ascendido a los 561 millones de euros.

JPMorgan AM está empezando a notar el cambio de rumbo comercial que ha emprendido Unicaja en su política de venta de fondos para los clientes de banca privada y en la red minorista.

El banco malagueño heredó de Liberbank un acuerdo de gestión y distribución de fondos con la gestora norteamericana, pero la gestora de Unicaja selló el año pasado una nueva alianza para fondos multiactivos con BlackRock, Allianz Global Investors y Candriam, lo que está desplazando a JPMorgan AM a un rol secundario.

Allianz GI ha cosechado 473 millones en entradas netas, por los más de 1.000 millones en el caso de Candriam.

Así, las gestoras internacionales que venden sus fondos en España culminan el ejercicio 2025 con un patrimonio bajo gestión en torno a los 370.000 millones de euros, tras captar 24.000 millones los últimos doce meses.