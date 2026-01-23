Paramés inicia la cuenta atrás para el cierre parcial de sus fondos: sólo tiene hueco para 1.000 millones más

Cobas AM prevé permitir aportaciones de inversores actuales y familiares, mientras que impondrá condiciones más estrictas a nuevos inversores una vez se complete el cierre parcial.

Actualmente, los fondos de Paramés solo tienen capacidad para unos 1.000 millones de euros adicionales antes de alcanzar el límite fijado para el cierre parcial.

La gestora ha cerrado el ejercicio 2025 con más de 3.450 millones de patrimonio, un crecimiento anual del 50% impulsado por captaciones y revalorización de carteras.

Cobas Asset Management, liderada por Francisco García Paramés, está cerca de cerrar parcialmente sus fondos al alcanzar los 4.500 millones de euros en activos gestionados.

Francisco García Paramés ya ve más cerca el cierre parcial de sus fondos. El fundador y máximo responsable de Cobas Asset Management avisó cuando montó su gestora en 2017 de que, para preservar la rentabilidad y calidad de sus fondos de inversión, los cerraría al llegar al nivel de entre 4.000 y 5.000 millones de euros.

La firma ha cerrado el ejercicio 2025 con más de 3.450 millones de patrimonio -lo que supone un crecimiento anual del 50%- tras captar 420 millones y revalorizarse sus carteras en los mercados, y ya ha concretado el techo donde se producirá el esperado hito: en el entorno de los 4.500 millones de euros.

Por tanto, los fondos de Paramés tan sólo tienen espacio adicional para unos 1.000 millones de euros más.

En la actualidad, más de 36.125 inversores, un 16% más que el año anterior, confían sus ahorros en Paramés y su equipo de analistas.

Durante el año, los fondos de Cobas AM han registrado rentabilidades muy destacadas, entre ellas el 53% del Cobas Iberia aupado por el histórico rally de la bolsa española, el 31% del Cobas Selección o el 26% del Cobas Internacional.

Con el objetivo de preservar la capacidad de generación de valor, puesto que Cobas AM suele invertir una parte importante de sus carteras en compañías de mediana o pequeña capitalización, la firma ha situado el umbral para un futuro cierre parcial en torno a los 4.500 millones en activos bajo gestión.

"El crecimiento de 2025 confirma la solidez de nuestro proyecto y la confianza de los inversores en una filosofía de largo plazo. En este contexto, estamos trabajando activamente en preparar la gestora y la compañía para una nueva fase de madurez, anticipándonos de forma ordenada al momento en el que algunas de nuestras estrategias principales alcancen su tamaño óptimo", avanza Gonzalo Recarte, director general de Cobas AM.

E incide en que "nuestro objetivo es gestionar el crecimiento con disciplina, preservando la flexibilidad, la capacidad de inversión y el potencial de generación de valor que han caracterizado a Cobas desde su inicio".

Según ha podido saber este periódico, desde la gestora no se aventuran a poner una fecha en el calendario en donde se produzca el cierre, aunque ya están dando los primeros pasos para ese momento, que podría llegar más pronto que tarde.

Condiciones más duras

A día de hoy, la idea que maneja el equipo de Cobas AM es que los inversores actuales de los fondos podrán seguir realizando aportaciones. Su intención es que también puedan invertir cónyuges e hijos de partícipes que no sean inversores de Cobas en el momento del cierre, bajo las mismas condiciones.

Para nuevos inversores, están por determinar las condiciones de acceso que serán exigidas. La normativa de la CNMV a priori no les permite prohibir las suscripciones con este tipo de cierre parcial o soft close, pero sí fijar condiciones que limiten la entrada de nuevo capital.

Por ejemplo, con un mínimo de inversión muy alto o comisiones al alza que rocen el límite legal para desincentivar la compra de sus fondos. Todo esto estará sujeto a la aprobación del regulador.

Desde la gestora value estiman que sus carteras mantienen elevados potenciales de revalorización, superiores al 100% en las estrategias internacionales y cercanos al 80% en la ibérica, con PER medios de, aproximadamente, 7 y 9 veces beneficios, respectivamente, lo que "refleja valoraciones atractivas y un amplio margen de seguridad".