Mutuactivos abre su primera oficina en Burgos, que estará dirigida por José Luis Martín Carretón

José Luis Martín estará al frente de la nueva sucursal de Mutuactivos

La entidad cuenta ya con 8 delegaciones distribuidas por toda España.

Las claves nuevo Generado con IA Mutuactivos ha inaugurado su primera oficina en Burgos, dirigida por José Luis Martín Carretón. La apertura forma parte de la estrategia de expansión de la compañía en el ámbito del asesoramiento financiero especializado. José Luis Martín Carretón es licenciado en ADE, certificado por EFPA y con experiencia previa en Renta 4. Con la nueva sede, Mutuactivos cuenta ya con ocho oficinas en España y administra más de 19.000 millones de euros en patrimonio.

Mutuactivos ha puesto en marcha su primera delegación en Burgos. Al frente de esta nueva oficina estará José Luis Martín Carretón, que dependerá jerárquicamente del director territorial de Castilla y León, Miguel Olea, según ha informado este viernes.

La apertura se enmarca en la hoja de ruta estratégica de la compañía, centrada en seguir ampliando su presencia en el negocio del asesoramiento financiero especializado.

Martín Carretón es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Burgos y dispone de la certificación de asesor financiero EFPA, además de la licencia de mediador de seguros emitida por ICEA. Antes de incorporarse a Mutuactivos, desarrolló su carrera como asesor de inversiones en Renta 4 en Burgos.

Con esta nueva oficina, Mutuactivos suma ya un total de ocho sedes repartidas por el territorio nacional: Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, A Coruña, Valladolid, Gran Canaria y Burgos.

En estos momentos, el Grupo Mutuactivos (integrado por las sociedades Mutuactivos SGIIC, Mutuactivos Pensiones y Mutuactivos AV) administra un patrimonio global que supera los 19.000 millones de euros.