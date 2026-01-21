Allfunds acuerda su venta a Deutsche Börse por 5.300 millones de euros

El consejo de Allfunds apoya la operación y la considera una oportunidad para crear un líder global en servicios de fondos, combinando fortalezas de ambas compañías.

Todo parecía encarrilado, y así ha sido. A la segunda, y tras la tentativa frustrada de Euronext hace dos años, Allfunds ha logrado un acuerdo de venta. Esta vez con Deutsche Börse, el gestor de la bolsa alemana.

El banco mayorista de fondos de inversión y plataforma wealthtech española Allfunds y Deutsche Börse han anunciado un acuerdo vinculante para la adquisición del 100% de Allfunds por parte del grupo germano por 5.300 millones de euros, sujeto a la obtención de las autorizaciones pertinentes.

Según lo pactado en la operación, los accionistas de Allfunds recibirán 8,80 euros por acción, distribuidos en 6,00 euros en efectivo, 2,60 euros en acciones de Deutsche Börse Group y un dividendo en efectivo de hasta 0,20 euros por acción correspondiente al ejercicio 2025.

La oferta representa una prima del 32,5% sobre el precio al cierre de la sesión del 26 de noviembre de 2025, día previo a la confirmación de sus negociaciones en exclusiva, y del 40,5% sobre el precio medio ponderado por volumen correspondiente al período de tres meses finalizado ese mismo 26 de noviembre.

La operación, sujeta a la obtención de las autorizaciones correspondientes, "presenta una lógica industrial sólida y el potencial de generar valor a corto plazo para todos los grupos de interés de ambas compañías", explican las compañías.

Como defienden, "supone la oportunidad de crear un líder global de primer nivel en servicios de fondos, combinando la fortaleza de Allfunds en distribución con las capacidades de custodia y liquidación de Deutsche Börse Group".

Y añaden: "Allfunds y Deutsche Börse Group son dos negocios altamente complementarios en términos de presencia geográfica, carteras de productos y base de socios y clientes".

El consejo de administración de Allfunds apoya unánimemente la operación y tiene la intención de recomendar que los accionistas voten a favor de la transacción. Conforme a la legislación británica, los accionistas de Allfunds tendrán que votar y, si se consigue llegar al 100% proyectado o niveles cercanos, lo más previsible es que el grupo español deje de cotizar en la bolsa de Euronext Ámsterdam, donde lo hace desde 2021. Hoy sus títulos se intercambiaban a 7,96 euros.

Se prevé que el cierre de la adquisición tenga lugar en el primer semestre de 2027.

Accionistas y cambio de CEO

Su accionariado está controlado en un 35,9% por LHC3 Limited (un consorcio de Hellman & Friedman y el fondo soberano de Singapur, GIC), y en un 12,7% por BNP Paribas. Su free float asciende al 50,8%, tras haber vendido Credit Suisse su 8,6% antes de ser rescatado por UBS.

La salida de su anterior CEO y fundador, Juan Alcaraz, y su relevo por la ex de HSBC Annabel Spring ha allanado la transacción, ya que Alcaraz fue quien más bloqueó la venta de Allfunds a Euronext hace un par de años, alegando que el precio era insuficiente cuando la oferta era por una cuantía similar a la que ahora ha cerrado con Deutsche Börse.

"En sus 25 años de historia, Allfunds ha democratizado el acceso a fondos de inversión a nivel global, transformando profundamente la industria de la gestión patrimonial. El consejo de administración de Allfunds considera que la oferta representa una oportunidad atractiva para que los accionistas de Allfunds materialicen el valor de su inversión, con una prima atractiva, en efectivo y en acciones, permitiéndoles participar en los beneficios futuros de la combinación de negocios", asevera Annabel Spring, CEO de Allfunds.