Trea y Discovery renuevan su alianza con un segundo fondo de 25M sobre empresas que tratan enfermedades incurables

El fondo asignará entre el 30% y 45% a empresas en etapas iniciales y hasta el 65% en inversiones de seguimiento, con inversiones posibles en acciones y bonos convertibles.

La cartera estará compuesta por 20 a 25 compañías de Estados Unidos y Europa, con una duración prevista de diez años ampliables y una rentabilidad objetivo cercana al 30% anual neto.

El fondo invertirá principalmente en empresas privadas que desarrollan tecnologías para tratar o curar enfermedades actualmente incurables, incluyendo terapia genética, nanotecnología e inteligencia artificial.

Trea Asset Management y Discovery Ventures lanzan la segunda edición de su fondo conjunto, Trea Healthcare Ventures II, con una meta de recaudar 25 millones de euros.

La alianza entre Trea Asset Management y Discovery Ventures vivirá un segundo episodio. La gestora española ha registrado la segunda versión de su fondo de capital riesgo Trea Healthcare Ventures II, asesorado por la estadounidense y enfocado en empresas privadas que tratan enfermedades incurables.

Trea cerró la primera añada en 25 millones de euros, el rango bajo de su horquilla máxima a levantar, que llegaba hasta 30 millones. Y aspiraba a dar rentabilidades anuales netas de entre el 20% y el 30%.

Para esta segunda edición, la estructura del fondo y su política de inversión seguirán una línea continuista.

El vehículo aspira a volver a recaudar unos 25 millones de euros y dar una TIR neta en torno al 30%, según fuentes del mercado.

El folleto del fondo concreta que invertirá principalmente en empresas que desarrollen o exploten tecnologías dirigidas a curar, prevenir o tratar enfermedades actualmente incurables.

Esto es, entrará en compañías que desarrollen o utilicen tecnologías de próxima generación, como la terapia genética, la terapia celular avanzada, la nanotecnología, la biónica, inteligencia artificial, big data y la ingeniería de tejidos, entre otras.

Trea Healthcare Ventures II FCR asignará entre un 30% y un 45% del capital a empresas en etapa semilla y series A o B; hasta un 10% de forma oportunista en series C y D, y entre un 50% y un 65% en inversiones de seguimiento. En total, la cartera albergará entre 20 y 25 participadas de Estados Unidos y Europa.

La duración del fondo será de diez años, ampliables por hasta dos años más, hasta los doce años. Está contemplado un primer cierre en los 10 millones de euros.

Las inversiones podrán ser en acciones ordinarias, acciones preferentes, acuerdos simplificados sobre acciones futuras (SAFE, por sus siglas en inglés) o bonos convertibles.

Discovery Ventures cuenta con oficinas en Nueva York, Londres y París. Con su asesoramiento, el primer fondo conjunto con Trea adquirió compañías como Rubedo Life Sciences, que desarrolla terapias contra el envejecimiento, o Collage Bio, que combate enfermedades cardiometabólicas y neurodegenerativas.

Cabe recordar que Trea AM, capitaneada por Carlos Tusquets y Antonio Muñoz-Suñe, centró sus esfuerzos en los activos alternativos no cotizados en torno a su fondo de salud con Discovery.

Y lo hizo después de no lograr levantar los vehículos The Fund Trea US Ventures FCR (junto al gurú Scott Hartley y con la ambición de captar 25 millones) y Trea Infraestructura FCR (un fondo de fondos con Mercer).