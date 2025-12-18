Mapfre reordena su gestora y crea nuevas áreas para potenciar la venta de fondos de inversión y de pensiones

Mapfre AM prevé alcanzar 12.600 millones de euros en patrimonio gestionado a cierre de año y superar los 700 millones en captaciones para 2026, apoyándose en su red de 1.800 agentes financieros.

En su nueva línea de actuación, Mapfre AM pasa "de ser una fábrica de productos a una fábrica de servicios, potenciando la asignación de activos", según Juan Bernal, director general de Inversiones del Grupo Mapfre.

Como principal novedad, se han creado nuevos departamentos y responsabilidades, incluyendo un área de Desarrollo de Proyectos Estratégicos e Innovación, liderada por Manuel Rodríguez López de Coca.

Por ejemplo, bajo esta área se integrarán iniciativas ya en marcha como la incorporación de la plataforma tecnológica Aladdin de BlackRock, y el impulso del negocio de gestión discrecional de carteras.

En la gestión discrecional o delegada de carteras aún está por definir su mínimo de inversión, pero, como ha adelantado Bernal, "no serán cifras altas, porque nuestro objetivo es democratizar el acceso a la planificación financiera".

Asimismo, Mapfre va a montar una mesa de ejecución que dé servicio a todas las áreas de inversión con motivo, precisamente, de la integración de Aladdin.

Por otro lado, Mapfre AM se dividirá en dos verticales. Un área de Inversiones con varias subdirecciones: Renta Variable, con Cristina de Benito al frente; Renta Fija, David Iturralde; Gestión del balance del grupo (ALM), esto es, casamientos del negocio de vida y fondos garantizados, capitaneado por Carmen Mondéjar; e Inversiones Alternativas, Conchi Bravo.

Y otra área de Asset Allocation enfocada en estrategias multiactivos y selección de fondos.

Mapfre AM estima cerrar el ejercicio con un patrimonio de 12.600 millones de euros en fondos de inversión y planes de pensiones, un 9,7% superior, y unas suscripciones netas de 450 millones.

Para 2026, prevé superar los 700 millones en captaciones en estos vehículos, un 55% por encima. La nueva estructura le facilitará el camino.

Hasta la fecha, sólo un 6% de los clientes de Mapfre España tiene contratado un producto de ahorro o inversión. La gestión de carteras y el asesoramiento financiero serán un pilar fundamental para elevar este porcentaje, apoyándose en los casi 1.800 agentes habilitados para la venta de productos financieros de los que dispone el grupo.