TomNext levanta 2,5 millones para mejorar con IA la inversión en alternativos en una ronda liderada por Panghea

TomNext lanzará en 2026 una solución para la ejecución digital de activos alternativos tokenizados a través de socios regulados.

La plataforma usa inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en la inversión en activos alternativos, facilitando la due diligence y la visibilidad en asignaciones de capital.

La ronda contó con la participación de Consello, Blizzard Fund de Avalanche, The Solana Foundation y otros inversores relevantes del sector.

TomNext ha cerrado una ronda de financiación de más de 2,8 millones de dólares, liderada por Panghea Capital Partners.

TomNext, la plataforma de inteligencia e infraestructura especializada en activos alternativos para inversores institucionales, ha cerrado una ronda de financiación de más de 2,8 millones de dólares (2,4 millones de euros), liderada por la española Panghea Capital Partners.

Panghea es el proyecto de gestión patrimonial para fortunas con más de 50 millones de euros montado por Fernando López Muñoz (exjefe de la banca privada de Citi para Europa y Latinoamérica) junto a otros ex de Citi, en España, México y Estados Unidos. Panghea ha recibido el mandato para gestionar las inversiones de Nortia, el holding empresarial de la familia Lao.

En la ronda de TomNext también han participado Consello (firma de asesoramiento en cuya alta dirección están involucrados exdeportistas como Pau Gasol, Serena Williams o Tom Brady), Blizzard Fund de Avalanche, The Solana Foundation, Anagram, Altea Partners y otros patrocinadores estratégicos y business angels destacados en los sectores de la gestión patrimonial, la tecnología financiera y los activos digitales.

La inyección de dinero coincide con el momento en que TomNext sale de su anonimato y lanza una versión beta cerrada, limitada a un grupo selecto de family offices, asesores patrimoniales e inversores del mercado privado.

"TomNext aborda las ineficiencias estructurales que ralentizan la inversión de capital y limitan la escalabilidad en el ecosistema de alternativos de 13 billones de dólares (11,2 billones de euros)", y lo hace, según la firma, "reemplazando esto con una capa de flujo de trabajo prenegociación unificada, segura y basada en inteligencia artificial".

TomNext utiliza IA de nivel institucional para estructurar las garantías de las operaciones, agilizar la due diligence y ofrecer a los usuarios una mayor visibilidad en las asignaciones de capital privado, crédito privado, venture capital y activos reales.

A principios de 2026, TomNext planea expandirse a la ejecución digital de activos alternativos tokenizados a través de socios regulados.

"Los gestores de patrimonio y las oficinas familiares están saturados de documentos, brechas en los datos y riesgos operativos. La visión de TomNext, tanto en su enfoque de IA como en su visión de la capa de transacciones tokenizadas, tiene el potencial de convertirse en una infraestructura crítica para los asignadores de activos alternativos a nivel mundial", confía López Muñoz, CEO de Panghea Capital Partners.