Mutuactivos celebra su 40 aniversario como gestora no bancaria líder en el mercado español

Las claves nuevo Generado con IA Mutuactivos celebra su 40 aniversario como la gestora no bancaria líder en España, gestionando más de 18.400 millones de euros. La entidad ha apostado por la diversificación, lanzando productos clave como Mutuafondo FI, Mutuafondo Bolsa Europea y el plan de pensiones Fondauto. En 2025, Mutuactivos ha lanzado nuevos proyectos, como su primera SICAV en Luxemburgo, el servicio Contigo y el primer fondo FILPE para mayores de 65 años. Mutuactivos destaca por su independencia, gestión activa e innovación, alineando sus productos con los intereses de sus clientes y de Mutua Madrileña.

Mutuactivos, una de las entidades de gestión de activos del Grupo Mutua Madrileña, ha escrito una historia de éxito en sus primeros 40 años. Celebra este aniversario como la gestora no bancaria líder en el mercado español, con un patrimonio en fondos de inversión y carteras gestionadas de más de 13.400 millones, a los que se suman otros 5.000 millones en planes de pensiones, seguros de ahorro, inversiones alternativas y otros activos.

La entidad nació en 1985 con el objetivo de gestionar el patrimonio de la aseguradora, pero poco después amplió su oferta a inversores, tanto particulares como institucionales. Abrir el negocio a clientes fue el pistoletazo de salida para el crecimiento imparable de la gestora. Mutuactivos, que sigue encargándose de las inversiones del grupo, gestiona hoy más dinero de terceros (alrededor de un 68% de todo el volumen que canaliza) que de Mutua.

En total, administra ya más de 18.400 millones de euros. De esa cifra, 12.400 millones de euros son de terceros (clientes particulares e institucionales) y 6.000 millones pertenecen a Mutua Madrileña que sigue siendo su mayor cliente.

Apuesta por la diversificación

La apuesta por la diversificación ha marcado la trayectoria de la entidad en estas cuatro décadas. Uno de sus primeros hitos fue el lanzamiento de Mutuafondo, FI en 1987: un fondo de renta fija que se ha convertido en un referente en el mercado y que en la actualidad gestiona más de 2.000 millones de euros.

En 1987 nacía Mutuactivos Pensiones SGFP, que lanzaba al mercado en ese ejercicio Fondauto, el plan de pensiones de los empleados de Mutua y uno de los más rentables de los últimos 25 años en su segmento. Sería más adelante, en 2016, cuando Mutuactivos introdujo los planes de pensiones de ciclo de vida en el ámbito empresarial, que también están disponibles para inversores individuales desde 2022.

Con el paso de los años, la gestora siguió creciendo y diversificando su gama de productos. En 1997 marcó un nuevo hito en su estrategia de inversión con el lanzamiento de su primer fondo de renta variable, Mutuafondo Bolsa Europea. En 2009 sumó a su oferta Mutuafondo España, un fondo que acumula una rentabilidad media anualizada superior al 8% desde su lanzamiento.

Y en 2010 creó sus primeras carteras modelo de gestión discrecional, en la actualidad reconvertidas en Mutuactivos Aporta. La innovación continuó en los siguientes años: en 2013 nació la agencia de valores Mutuactivos Inversiones AV, creada con el objetivo de facilitar a los clientes el acceso a toda la gama de productos de ahorro e inversión. En 2022 daba un paso más con su primer fondo de inversión de capital riesgo, Mutuafondo Global Ventures.

2025, un año rico en proyectos

Una trayectoria de éxito que sigue ampliándose con el lanzamiento de nuevos proyectos. Solo en 2025, entre otras iniciativas, Mutuactivos ha registrado su primera SICAV en Luxemburgo, con el objetivo de impulsar su negocio internacional, ha puesto en marcha su servicio de planificación financiera Contigo y ha diseñado el primer Mutuafondo Vivienda Premium, el primer FILPE en España que invierte en inmuebles residenciales y que ofrece una solución pionera para que los mayores de 65 años puedan hacer líquida su vivienda sin dejar de vivir en ella.

En el segmento de las entidades independientes de gestión patrimonial en España celebrar 40 años es todo un hito y así lo ha celebrado recientemente Mutuactivos con los más de 200 profesionales que forman la compañía. La entidad sigue mirando al futuro con optimismo y entusiasmo, con un compromiso firme con sus valores: la independencia, la gestión activa, la innovación y la alineación de intereses con sus clientes, a los que ofrece los mismos productos con los que gestiona el patrimonio de Mutua.