KFund y los fundadores de JobandTalent entran en HeyDiga a los tres meses de su nacimiento

La tecnología de HeyDiga permite ahorrar hasta un 80% de tiempo en la gestión de llamadas y facilita interacciones automatizadas en múltiples sectores.

Entre los inversores destacan el fondo KFund y los fundadores de JobandTalent, además de directivos de empresas tecnológicas y legales.

La startup, fundada por exdirectivos de Tuenti y JobandTalent, cuenta ya con casi 80 clientes activos en sectores como automoción, hostelería, inmobiliarias y clínicas.

HeyDiga, empresa española de agentes de voz basados en inteligencia artificial, ha cerrado una ronda semilla de un millón de euros a solo tres meses de su creación.

HeyDiga, la primera empresa en España en ofrecer agentes de voz basados en inteligencia artificial generativa, ha cerrado su ronda de financiación semilla de un millón de euros sólo tres meses después de su nacimiento y un mes desde que su tecnología está en el mercado.

Con casi 80 clientes activos, la startup fundada por David Zafra (ex Tuenti, JobandTalent, Hawkers) y Sergio Espeja (también ex JobandTalent) ha contado con el respaldo de inversores de la talla del fondo KFund y Felipe Navío y Juan Urdiales (fundadores de JobandTalent), entre otros.

Una vez levantada esta financiación, sus planes a corto plazo pasan por la apertura de una próxima ronda serie A en el segundo trimestre de 2026, aunque todavía no han concretado la cuantía.

En la actual ronda, también han participado inversores como Borja Suárez y Alfonso Núñez (socios de EY), Alberto Velarde (fundador de East Crema), Carlos Fernández (director de Operaciones de Docplanner, a quien pertenece Doctoralia) o Josep Navajo (socio fundador del despacho de abogados líder en tecnología, Delvy).

HeyDiga mantiene acuerdos con grandes grupos de automoción, hostelería, inmobiliarias, clínicas y peluquería, algunos como Triumph, Cupra, Harley Davidson, Seat, East Crema, Libeen, Trasteros Fiero, Saria Hair o Nuevo Look.

"Son sectores que necesitan modelos de digitalización flexibles y fáciles de adoptar, y donde la demanda de soluciones conversacionales basadas en IA está creciendo con fuerza", señalan desde la startup.

Según Zafra, "la respuesta de los inversores ha sido abrumadora y hemos tenido que dejar a muchos otros en lista de espera", de ahí que ya preparen una ronda serie A antes del próximo verano.

Su software ha conseguido ahorrar un 80% de tiempo en la gestión de llamadas y pone el foco en las millones de interacciones que se producen a diario en numerosos sectores: desde coger una cita en una peluquería hasta informar de menús por WhatsApp en un restaurante o captar leads de venta en un concesionario fuera de horario.