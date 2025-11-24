Groupama emprende un nuevo plan para vender más fondos a terceros y en más países

En España, la firma gestiona 6.500 millones de euros y planea crecer en Latinoamérica, además de impulsar productos de renta fija y fondos ligados a megatendencias globales.

Groupama ha emprendido un plan para vender más fondos de inversión a terceras entidades y en más países. Y para ello, España será punta de lanza, donde Groupama Asset Management lleva un lustro entre los fondos superventas y donde su oficina precisamente hace lo que el grupo busca para el resto de mercados.

En la actualidad, Groupama AM administra cerca de 110.000 millones de euros. De ese volumen, un 62% está en Francia, su país de origen, y el resto se reparte entre otros mercados como España, Italia o Rumanía, donde tiene sucursales propias, o Bélgica, Países Bajos, Alemania, Suiza, Luxemburgo o Portugal, donde trabaja con acuerdos de comercialización.

Por tipo de clientes, un 31% del volumen corresponde a terceros, siendo la mayoría gestionado para el balance y los seguros de la matriz en Francia.

En un encuentro con la prensa en su sede de París, los responsables de la gestora adelantaron que su meta es llegar a proporciones del 50%-50% tanto en distribución geográfica como en tipología de inversores.

"Groupama tiene que encontrar la forma de asegurar su propia supervivencia al depender tanto del sector agrícola, que está en plena transformación por el cambio climático. Groupama tampoco cotiza en bolsa. Por eso estamos abriendo nuevos mercados y abriendo a terceros clientes. No podríamos sobrevivir sin esta diversificación", reconoció Mirela Agache, CEO de Groupama AM.

Cabe recordar que Groupama tiene su origen en el mutualismo agrícola francés, fundada a finales del siglo XIX como una mutua dedicada a cubrir los riesgos del sector agrícola (incendios o catástrofes naturales) en Francia. Con el tiempo, ha evolucionado hasta convertirse en un grupo asegurador multinacional, reconocido hoy como uno de los principales grupos mutualistas de seguros en Europa. Su gestora de activos data de 1993.

Para dotarse de más herramientas, el año pasado Groupama AM adquirió Inocap Gestion, gestora independiente creada en 2007 con fondos sostenibles de acciones francesas y europeas de pequeña y mediana capitalización.

"Con Inocap podemos acceder mejor a los agentes de banca privada", según Agache. Habida cuenta de que, en Francia, el negocio de la gestora es puramente institucional. "Hemos detectado que hay entre dos y cinco millones de clientes en Francia que necesitan asesoramiento patrimonial, con muchas familias que son empresarias de la agricultura".

También ha creado un departamento de deuda privada, cuya segunda solución es el fondo Groupama Agro Solution Debt Fund, que ahora está dando una TIR de entre el 7% y el 8%.

España

En el caso de España, la oficina que dirige Juan Rodríguez-Fraile cuenta con 6.500 millones de euros, casi a partes iguales entre clientes minoristas e institucionales. En los últimos cinco años, ha crecido en 3.500 millones gracias a sus fondos monetarios y de renta fija a corto plazo.

Desde España, el foco también estará puesto en Latinoamérica, donde la firma pretende acelerar para pasar de 100 a 1.000 millones bajo gestión en los próximos años.

Renta fija y bolsa

En esta nueva fase expansiva, abonada por un entorno macroeconómico y de mercados donde su economista jefe, Christophe Morel, no espera una gran corrección o crisis ni en Estados Unidos ni en Europa, Groupama AM basará su estrategia en cuatro productos muy sólidos.

En renta fija, están empujando el Groupama Ultra Short Term, orientado ahora hacia la deuda financiera y los híbridos corporativos. "Preferimos obtener cupón de la subordinación en valores como Santander o BBVA que riesgos específicos en high yield corporativos", reconocieron sus gestores.

El fondo se distingue por ser una suerte de monetario "plus o dinámico", con duraciones entre dos y tres años. "Como podía ser en 2008, pero con emisores de más calidad que entonces y más líquidos". De hecho, ante el aumento de la prima de riesgo francesa por la inestabilidad política del Gobierno, sus responsables han sacado de la ecuación a la deuda gala.

Un paso más supone el Groupama Alpha Fixed Income, de retorno absoluto. Tiende hacia la neutralidad de mercado, cubriendo el riesgo de tipos y de crédito, así como jugando arbitrajes entre los distintos activos de renta fija.

En renta variable, una apuesta es el Groupama Global Active Equity, que combina la selección de valores (75%) con el análisis macro (25%) para conformar una cartera con títulos como Microsoft, Nvidia, Broadcom, Apple, JPMorgan, Agnico Eagle Mines, RTX Corp, Regeneron Pharmaceuticals o Mitsubishi Heavy Industries.

La otra alternativa bursátil es el fondo Groupama Global Disruption, que da acceso a megatendencias de futuro como la digitalización, innovación en salud, medio ambiente, evolución de los patrones de consumo y la escasez de recursos naturales con acciones como Baker Hughes, Teck Resources, Motorola Solutions, Boston Scientific, AstraZeneca, XPO Logistics, Palo Alto Networks o Watts Water Technologies.