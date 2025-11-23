Tomás Maraver (Nartex): "Queremos ser el mejor fondo de bolsa del mundo y batir a Terry Smith o Seilern"

Nartex Capital acaba de convertirse en gestora autorizada por la CNMV y planea mantener una única estrategia, con un techo de patrimonio estimado entre 5.000 y 10.000 millones de euros.

La cartera de Nartex incluye unas 25 compañías, entre sus principales posiciones destacan Safran, Airbus, Visa, Moody’s, Canadian Pacific Kansas City, Thermo Fisher Scientific y UnitedHealth Group; en España solo han invertido en Amadeus y Ferrovial.

La estrategia de inversión del fondo se basa en seleccionar monopolios u oligopolios naturales, empresas con múltiplos de valoración bajos, altos retornos sobre el capital y crecimiento predecible, evitando los grandes valores tecnológicos y de inteligencia artificial actuales.

Nartex Capital, fundada por Tomás Maraver e Íñigo Gasset, gestiona un fondo de renta variable global con cerca de 415 millones de euros y aspira a ser el mejor fondo de bolsa del mundo, superando referentes como Terry Smith o Seilern.

Han llegado unos nuevos chicos a la ciudad, y no son nada malos. Tomás Maraver, director de Inversiones, e Íñigo Gasset, responsable de Relación con Inversores y Desarrollo de Negocio, son los dos socios fundadores de Nartex Capital, un fondo de renta variable global que ya administra cerca de 415 millones de euros y que se ha propuesto una meta nada desdeñable.

"Queremos ser el mejor fondo de bolsa del mundo, y queremos hacerlo desde Madrid", asegura Maraver, que antes trabajó en Londres como analista para firmas de renombre como JPMorgan, KKR o King Street Capital Management.

De hecho, Nartex implementa la metodología de los grandes hedge funds y capitales riesgo para analizar sus compañías bajo unas pocas condiciones, pero muy férreas: buscan monopolios u oligopolios naturales; múltiplos de valoración bajos; retornos del capital empleado (ROCE) altos y retornos sobre el capital invertido (ROIC) crecientes, y un crecimiento estructural y prededible.

"Queremos acercarnos a la realidad lo más posible mediante análisis cualitativo y cuantitativo. Compramos datos financieros y económicos que otros no compran. Hacemos una gestión activa de los riesgos. Y no predecimos los movimientos cortoplacistas del mercado". Todo ello para encontrar "calidad a un precio razonable", resume en conversación con este periódico Maraver.

Básicamente, compran compañías que crean productos y servicios que el mundo necesita cada vez más, todo para ganar dinero de forma sostenida todos los años y "reducir el riesgo a largo plazo".

Íñigo Gasset y Tomás Maraver, socios fundadores de Nartex Capital. Imagen cedida.

En su radar hay unas 120 compañías, de las que luego 25 entran en cartera. Entre las diez principales posiciones actuales, están Safran, Airbus, Visa, Moody’s, Canadian Pacific Kansas City, Thermo Fisher Scientific o UnitedHealth Group.

En clave española, sólo dos compañías han puesto un pie en su universo de inversión. Amadeus, que estuvo en cartera, aunque ahora no lo está, y Ferrovial.

Este proceso de inversión, del que se tienen que cumplir todos los puntos, les ha llevado a estar fuera de los gigantes digitales y de la inteligencia artificial (IA). "Los tuvimos en 2022, 2023 y 2024, pero no me creo nada de su tesis de inversión ahora", reconoce Maraver.

Ni los fuertes resultados de Nvidia han movido su convencimiento actual. “La IA es una tecnología que se comoditiza de forma muy rápida y muy barata. La vida de un chip son cuatro años, necesitas adopción hoy mismo. Se estima que el sector necesita 1,2 billones de dólares de inversión, y que necesita crear ingresos de 1 billón. Es muy difícil que suceda, muy pocos lo monetizarán o rentabilizarán”.

Tampoco la defensa, en pleno auge por el rearme europeo, es algo en lo que estén volcados. "Jugamos el sector indirectamente con Safran, que tiene un 20% de su negocio en defensa y lo va a duplicar, o Airbus. Pero la temática como tal no cumple todos nuestros requisitos".

En opinión de su director de Inversiones, "el dinero fácil en defensa ya se ha hecho". "Ahora hay que elegir al ganador en ese cuello de botella. Se ganará dinero en el player adecuado, pero no en el sector como tal", se temen desde Nartex.

Futuro de la gestora

Aunque este año el fondo cae un 8%, en 2024 ganó un 19,9% y en 2023, un 21,4%.

Nartex Capital se ha convertido en gestora tras recibir la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Gasset asegura que siempre serán una firma con una única estrategia, y que el "techo natural" de patrimonio al que podrían aspirar se encuentra entre los 5.000 y los 10.000 millones de euros.

Para ser el mejor fondo de bolsa del mundo, tendrán que batir a históricos de la industria como Terry Smith (Fundsmith), Seilern World Growth (donde Peter Seilern ha cedido el testigo a Tassilo Seilern), Morgan Stanley Global Brands, UBAM 30 Global Leaders Equity o Polen Capital Focus US Growth Fund.

Esos son los equipos y gestores con los que se comparan y a los que miran de cerca. Pero no les da vértigo. "Nacimos con 30 millones de euros de tres inversores institucionales y nuestro propio capital, y hemos logrado superar los 400 millones". Otros tantos institucionales ya han confiado en ellos.