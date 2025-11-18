Santander AM augura nuevos máximos de las bolsas para 2026 y recomienda bonos de Reino Unido y Brasil

En renta fija, Santander Asset Management resalta la atractiva rentabilidad de los bonos británicos y brasileños, así como oportunidades en deuda privada europea, y sugiere destinar entre el 2% y 5% de las carteras a oro.

Se espera un crecimiento de beneficios del 15% para el S&P 500 y mercados emergentes, y del 8% para el Stoxx Europe 600, destacando buenas perspectivas para el sector defensa y la bolsa española.

La gestora recomienda apostar por renta variable global, especialmente en Europa y España, así como incluir bonos soberanos de Reino Unido y Brasil, deuda privada europea y oro en las carteras.

Santander Asset Management prevé que en 2026 las bolsas mundiales alcancen nuevos máximos, impulsadas por la estabilidad económica, la moderación de la inflación y políticas monetarias más neutrales.

El 2026 reúne los condicionantes necesarios para ser un ejercicio plácido y llevadero para la economía y los mercados financieros. Santander Asset Management vislumbra un próximo año con un entorno de estabilidad económica, inflación moderándose y políticas monetarias más neutrales.

Ante este contexto, sus expertos pronostican que las bolsas escalarán hasta nuevos máximos, y recomiendan renta variable global con Europa y España a la cabeza. También aconsejan introducir en las carteras bonos de Reino Unido y Brasil, deuda privada europea y oro.

En una presentación ante la prensa, desde la gestora del Banco Santander han señalado que su estimación pasa porque el crecimiento mundial ronde el 3% en 2026, impulsado por el dinamismo de Estados Unidos, la recuperación de Europa y la estabilidad de los mercados emergentes.

Renta variable

En cuanto a los parqués, José Mazoy, director de Inversiones Global de SAM, ha destacado la "mayor amplitud en los mercados de renta variable, ya que el crecimiento de beneficios se amplía por regiones, sectores y empresas".

La estimación de crecimiento de beneficios que hace SAM para el próximo ejercicio es del 15% para el S&P 500 y el MSCI Emerging Markets, y del 8% para el Stoxx Europe 600.

En líneas generales, y poniendo el foco en el sector tecnológico y la inteligencia artificial, desde SAM han advertido que algunos subsectores de la IA pueden correr peligro de calentón, pero la foto agregada a nivel bursátil es que "no percibimos aún hoy que la bolsa esté en un entorno de corrección", ha tranquilizado Mazoy.

Jacobo Ortega, responsable de Inversiones en Europa de SAM, ha matizado que, tras las dudas de los últimos días, "quizá se esconda únicamente que algunos inversores están tomando beneficios ante máximos".

Y después de varios años mostrándose neutrales en torno a los parqués del Viejo Continente, "somos optimistas con la bolsa europea, sobre todo en Alemania, porque la expansión de su presupuesto fiscal calará en todo el continente, y España, donde el Ibex 35 puede seguir teniendo recorrido".

El selectivo español superó hace varias semanas su techo histórico de los 16.000 puntos. "Seguimos creyendo en el índice, tiene margen por valoración relativa frente a otros índices globales. Podemos tener otro año de rentabilidad de doble dígito en la bolsa española, más allá de si está en máximos o no", cree Ortega.

Sectorialmente, ven con buenos ojos a las empresas de defensa pese al fuerte rally que han experimentado en 2025. "A medio y largo plazo, hay que estar en defensa. Por fundamentales, lo seguirá haciendo bien los próximos años".

Si bien es cierto que antes los fondos y bancos tenían a la industria de defensa en la reserva por no cumplir sus criterios de sostenibilidad, "ahora se han dado cuenta de que proteger a tu población también es relevante, y están liberando recursos", ha subrayado Ortega.

Bonos, deuda privada y oro

En renta fija, las principales apuestas de SAM versan sobre los bonos soberanos de Reino Unido y Brasil, donde el carry elevado se suma a la previsión de recortes de tipos.

Reino Unido presenta la TIR más alta del G7, con casi un 4,6%. Mientras que la tasa de interés Selic brasileña, que se encuentra fijada en niveles del 15%, podría ser rebajada por el Banco Central de Brasil.

Asimismo, en la eurozona, donde también hay oportunidades en renta fija privada, la TIR media del índice BofA Euro Corporate está ahora en el 3,10%, cuando en los últimos diez años ha estado en niveles promedio del 1,80%.

En el ámbito no cotizado, a SAM le gusta la deuda privada europea, que "ofrece actualmente un terreno más fértil para generar alfa que EEUU, por razones tanto estructurales como cíclicas", a juicio de Borja Díaz-Llanos, responsable global de Alternativos en SAM.

Si se quiere tener exposición a la economía real, el capital y la deuda privada son necesarios. "En Europa, un 96% de las empresas con ingresos superiores a 100 millones de dólares son privadas", ha recordado Díaz-Llanos.

La estrategia de Santander Asset Management para 2026 se completaría con un porcentaje en oro que podría oscilar entre el 2% y el 5% en cartera, según las necesidades de los clientes y el entorno de mercado. Máxime ante la continuidad de las compras por parte de los bancos centrales y el interés de los inversores tras años de flujos negativos, como ha indicado Delfina Pérez, directora de Estrategia de Mercados de SAM.