Unicaja y AllianceBernstein se alían para invertir en bolsas de países emergentes

Unicaja sigue dando forma a su renovada oferta de inversión. Su gestora, Unicaja Asset Management, se ha asociado con la americana AllianceBernstein para que los clientes del grupo malagueño puedan invertir en bolsas de países emergentes.

Unicaja AM ha lanzado el fondo Unifond Renta Variable Emergente, que a su vez da acceso al vehículo luxemburgués de Alliance Bernstein AB SICAV I – Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio S1. La clase elegida de este fondo es en euros.

El fondo de AllianceBernstein está gestionado por Sammy Suzuki y Denise Boynton con un enfoque de baja volatilidad, y administra unos 1.025 millones de euros.

En la actualidad, está muy expuesto a geografías como China (34,2%), Taiwán (15,3%), Corea del Sur (13,6%), India (10,7%) o Brasil (7,5%), y entre sus principales posiciones en cartera hay nombres como Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent Holdings, Samsung Electronics, Orlen o Itaú Unibanco.

La comisión de gestión del fondo de Unicaja oscila entre el 1,17% (retail, desde seis euros) y el 0,415% (institucional, a partir de un millón de euros) en función del volumen invertido. Por ejemplo, para la banca privada (30.000 euros) es un 0,702%, según su folleto.

Acuerdos: de BlackRock a Dunas

Cabe recordar que en primavera Unicaja AM selló acuerdos en fondos multiactivos con BlackRock, Allianz GI y Candriam, además de mantener una alianza histórica en gestión y distribución de fondos con JPMorgan AM heredada de Liberbank.

Hace pocos días, la gestora andaluza también comenzó la comercialización del Unifond Gestión Crecimiento, un fondo de retorno absoluto que busca una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado para periodos de tres años, sujeto a una volatilidad anualizada máxima del 10%.

Su exposición neta a renta variable puede oscilar entre -30% y +70%, y la duración media de la cartera de renta fija entre -4 y +8 años.

Este fondo tiene delegada la gestión a Dunas Capital Asset Management, que también subgestiona para Unicaja el Unifond Gestión Prudente, que ya supera los 1.100 millones de euros.

La ofensiva de Unicaja por diversificar sus proveedores y soluciones de inversión va aparejada a la renovación de su banca privada. Como informó este periódico, el grupo ha irrumpido en la banca privada más exclusiva con el fichaje de Ramón Senosiaín en UBS como responsable de Banca Privada, y de Miguel Solbes como responsable de Planificación Patrimonial, procedente de Singular Bank.