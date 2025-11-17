Mutuactivos elige a Azzam Vivienda como gestor inmobiliario de su primer fondo de inversión residencial

Mutuactivos, brazo de inversión del grupo aseguradora Mutua Madrileña, ha anunciado este lunes la elección de Azzam Vivienda como gestor inmobiliario de su primer fondo de inversión residencial.

La compañía ha detallado en un comunicado que la entidad con la que han firmado un contrato de prestación de servicios se encargará de realizar los trámites y gestiones necesarias relacionadas con el vehículo 'Mutuafondo Vivienda Premium'.

Dicha estrategia, lanzada el pasado mes de septiembre con una ticket mínimo de 25.000 euros, es pionera para la firma en cuanto a su creación bajo el formato de Fondo de Inversión a Largo Plazo Europeo (FILPE), en tanto que esta premisa cuenta con una doble finalidad.

"Por un lado, dotar de liquidez a personas mayores de 65 años que posean como activo su vivienda habitual, la cual podrán transmitir al fondo y seguir viviendo en ella (pasando a convertirse en habitacionistas); por otro lado, permitirá a los inversores interesados ser partícipes de una cartera de activos inmobiliarios diversificados, en el ámbito residencial", han explicado al respecto.

Azzam prestará servicios inmobiliarios integrales relacionados con la gestión del proyecto, desde el momento inicial de compra de la vivienda hasta la posible reforma y venta.

En concreto, se encargará de la compraventa de las viviendas, prestando sus servicios tanto a Mutuactivos como a los actuales propietarios de las viviendas; gestión de las viviendas, resolviendo cualquier problema que surja con las mismas; y rehabilitación y posterior venta una vez que se extinga el derecho de habitación de los vendedores.

El presidente y consejero delegado de Mutuactivos, Luis Ussía, ha reseñado que "es un placer contar con la experiencia y profesionalidad de Azzam en el desarrollo de un proyecto pionero y único en el mercado".

Política de inversión

Por su parte, el director general de Azzam, Tomás Morín, ha expresado estar "muy satisfechos" de haber sido elegidos por Mutuactivos para la adjudicación de este contrato: "Representa un importante respaldo a nuestra trayectoria y a nuestro posicionamiento como referentes en la gestión de vivienda en España", ha reivindicado.

La política de inversión del fondo de Mutuactivos consiste en la adquisición de viviendas a mayores de 65 años y que desean utilizar el ahorro acumulado en ellas sin tener que dejar su domicilio, ya que pueden continuar viviendo en ella hasta su fallecimiento, sin pago de alquiler.

Para la prestación de este servicio Mutuactivos ha puesto en marcha su proyecto Viventua, dirigido precisamente al colectivo de personas mayores que puedan estar interesadas en monetizar su vivienda y obtener liquidez de forma inmediata.

En colaboración con Azzam, Mutuactivos los acompañará en todos los trámites necesarios para llevar a cabo la compraventa, en tanto que, una vez efectuada la operación de compraventa, la titularidad de la vivienda pasa al fondo.

La cartera de este fondo de inversión estará compuesta por los inmuebles adquiridos, los cuales se rehabilitarán, en caso de considerarlo necesario, y se venderán, una vez que se extinga el derecho de habitación y el fondo pueda disponer de las viviendas.