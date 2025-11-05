Beka Credit (CIMD Intermoney) lanza un fondo de deuda alternativa para energías renovables de 200 M€

AFRY actúa como asesor técnico y monitoriza todos los proyectos del fondo Alameda, proporcionando asesoramiento integral en materia regulatoria, contractual y de proyecciones energéticas.

Beka Credit (ya como parte del Grupo CIMD Intermoney) refuerza su apuesta por la financiación sostenible con el lanzamiento de Alameda Energy Fund, un fondo de deuda de 200 millones de euros destinado a ofrecer soluciones de financiación alternativa para proyectos de energías renovables de pequeña y mediana escala en toda España, "abriendo así un nuevo camino para esta clase de activo".

El fondo cuenta con un tramo sénior concedido por Pollen Street Capital y con un tramo equity que cuenta con Beka Credit e inversores institucionales españoles como inversores ancla.

La primera inversión de Alameda, que está gestionado por Miguel del Río, consiste en un préstamo de casi 30 millones de euros para financiar una planta fotovoltaica de 60 MW, contando además con una sólida cartera de proyectos para financiar de 350 MW.

Este primer proyecto ha consistido en financiar con 29,5 millones de euros las primeras plantas fotovoltaicas de RIC Energy en España: Bluesol 1 y Bluesol 2, ubicadas en Almodóvar del Campo (Ciudad Real).

AFRY es el asesor técnico de Beka Credit para Alameda, ofreciendo asesoramiento integral en materia de curtailment, proyecciones de precios de energía, aspectos regulatorios y contractuales. Además, AFRY actúa como asesor independiente para monitorizar todos los proyectos de Alameda a lo largo de su ciclo de vida.