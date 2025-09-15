Trade Republic asciende a Pablo López como nuevo jefe en España y lanza activos privados con Apollo y EQT desde un euro

El neobanco de inversión Trade Republic inicia la temporada con importantes novedades. La primera, tras la marcha de su anterior responsable al competidor directo N26, es el ascenso de Pablo López Gil-Albarellos como nuevo country manager para España y Portugal, un mercado clave para la entidad alemana donde ya cuenta con más de un millón de clientes.

La segunda de ellas es que lanza una plataforma de activos privados de la mano de Apollo y EQT que pueden invertirse desde un euro.

López Gil-Albarellos toma las riendas de Trade Republic en el mercado ibérico tras casi cuatro años en la casa, donde ha pasado por distintos puestos ejecutivos. Antes trabajó para Monitor Deloitte como consultor asesorando a grandes entidades financieras en estrategia, fusiones y adquisiciones y crecimiento en fintech.

A través de su nueva plataforma de inversión en activos privados, los clientes de Trade Republic podrán invertir desde un euro y disponer de la opción de vender mensualmente en el mercado interno.

Esto contrasta con la inversión mínima de 10.000 euros que desde hace varios años se permite legalmente, y las ventanas de reembolso trimestrales de los fondos tradicionales de capital riesgo, deuda privada o infraestructuras.

Para el lanzamiento, Trade Republic ofrecerá una bonificación del 1% en todas las inversiones en activos privados realizadas durante los primeros 30 días, sin límite de importe.

Esta nueva oferta brinda a los clientes la oportunidad de invertir en empresas privadas, que representan el 88% de la economía, permitiendo a los inversores minoristas participar en su crecimiento y diversificar aún más sus carteras. Pero, ¿cómo ha podido habilitar el neobanco germano la inversión en el mercado privado desde un mínimo tan pequeño?

Mecanismo

La obligación de invertir un mínimo de 10.000 euros establecida en la Ley Crea y Crece sólo aplica a fondos españoles de capital riesgo (ECR/EICC). Su producto no es una ECR ni una EICC, sino un fondo luxemburgués autorizado como Eltif y supervisado por la CSSF.

"Los Eltif, gracias a su última reforma publicada en enero del año pasado y con efectos en España, cuentan con un pasaporte europeo que permite su comercialización en toda la UE sin las restricciones nacionales de inversión mínima. Por tanto, el umbral de 10.000 euros de la norma española no aplica y podemos fijar un mínimo de entrada de un euro para clientes en España", explica a este periódico López Gil-Albarellos.

El fondo comercializado de Apollo invierte en capital riesgo global, con foco en grandes adquisiciones (buyouts), apoyadas por operaciones de crecimiento, capital riesgo e infraestructura. Su rentabilidad objetivo se sitúa entre el 11% y el 14% anual.

Por su parte, el fondo de EQT también es de capital riesgo global, aunque con fuerte presencia en Europa, especialmente en salud, tecnología y digitalización. Su rentabilidad anual esperada va del 10% al 14%.

Pero la estrategia comercial de Trade Republic no para y la entidad ya anticipa nuevos lanzamientos. Antes de fin de año, la compañía presentará dos nuevas clases de activos adicionales.