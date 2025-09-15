Asterion bate récords y cierra su tercer fondo con 3.650 millones de euros

Asterion Industrial Partners ha anunciado el cierre final de su tercer fondo, Asterion Industrial Infra Fund III FCR, con compromisos por valor de 3.400 millones de euros, superando su objetivo de 3.200 millones, según ha informado en un comunicado.

"A estos se suman compromisos adicionales en formato de coinversión que elevan el capital total captado para la estrategia del Fondo III hasta los 3.650 millones de euros", ha destacado la firma independiente de gestión de inversiones.

En total, 3.600 millones era la capacidad máxima a la que se aspiraba, con lo que, directa e indirectamente, la firma ha superado sus objetivos y, por tanto, ha batido los récords de captación del capital privado en España.

Asterion alcanzó su primer cierre en apenas cinco meses desde el lanzamiento, con 1.500 millones de euros, aproximadamente el 50% de su tamaño objetivo.

El proceso de levantamiento de capital ha culminado en menos de 18 meses desde el registro del fondo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), un plazo "significativamente inferior" a la media del mercado, que "suele superar los dos años".

el perfil industrial de la estrategia y el equipo "se hace visible" en las cuatro inversiones ya completadas por el Fondo III, que ha comprometido hasta la fecha alrededor del 40% del fondo total, alcanzando los 1.200 millones de euros.

Recientemente, Asterion ha cerrado la adquisición de una participación minoritaria en Dunkerque LNG, la mayor terminal de gas natural licuado (GNL) de Francia y una de las más grandes del noroeste de Europa continental.

Las otras tres inversiones realizadas por el Fondo III incluyen la adquisición de una participación del 49% en 2i Aeroporti, con intereses en "varios aeropuertos italianos de relevancia"; la inversión en Revalue Energies, una plataforma dedicada al desarrollo, construcción y gestión de instalaciones de energía renovable en Italia; y la creación de ABIO, una plataforma propia de biometano con presencia en cinco mercados europeos "clave" (Iberia, Italia, Alemania, Benelux y Reino Unido).