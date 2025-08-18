Varios fondos empiezan a valorar a cero y asumir las pérdidas de Petrofac o Urbas

Varios fondos de inversión y sicav españoles han procedido a valorar a cero y, por tanto, asumir las pérdidas de acciones problemáticas que tenían en cartera, como son Petrofac o Urbas.

La sicav Fintech Income mantenía una posición del 1,54% en Petrofac a comienzos de agosto. En el caso del fondo Cinvest Multigestión GARP, la exposición en cartera al proveedor de servicios para petroleras y gasistas era del 1,48%.

El 30 de abril anterior la compañía no había presentado las cuentas auditadas del ejercicio 2024 en plazo, y se suspendieron de cotización sus acciones en la Bolsa de Londres.

En consecuencia, "esta sociedad gestora comunica la imposibilidad de negociar las acciones de Petrofac debido a esta situación y mantiene dudas sobre el valor razonable de las mismas, por lo que, en aplicación del principio de prudencia decide valorarlas a cero".

Ambos vehículos están gestionados por Gesalcalá (Creand Asset Management), que en un hecho relevante ante la CNMV asegura que "la gestora actuará en todo momento en el mejor interés de los partícipes y, una vez que se produzcan cambios en la situación por el levantamiento de la suspensión de cotización, se adoptarán las medidas que eviten la generación de conflictos de interés entre inversores y se protegerá la equidad de los partícipes".

El caso Petrofac

A cierre de 2024, varios fondos de Azvalor, como son el Azvalor Internacional y el Azvalor Blue Chips, aún mantenían posiciones residuales del 0,28% y el 0,38% en Petrofac, cuyos títulos habían comprado en 2016 y 2023, respectivamente.

En 2021, Petrofac fue multada con 95 millones de dólares por no prevenir el pago de sobornos entre 2011 y 2017, que involucraron proyectos en Irak, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

El año 2023 fue particularmente difícil para Petrofac. Sus pérdidas aumentaron a 526 millones de dólares, frente a los 345 millones de 2022, debido a menores ingresos y pérdidas adicionales en contratos heredados, con mención especial a los problemas en el proyecto de combustibles limpios con Thai Oil. Además, las acciones permanecieron suspendidas en la Bolsa de Londres desde mayo de 2024 por retrasos en la publicación de sus cuentas.

Este año, Petrofac ha obtenido la aprobación judicial para un importante plan de reestructuración financiera, permitiendo el acceso a 355 millones de dólares en nueva financiación y la reducción significativa de su deuda. Esta medida fue respaldada por los accionistas y la mayoría de los acreedores, y busca estabilizar la compañía para el futuro.

Pillado en Urbas

Algo similar le ha ocurrido a otro fondo de Gesalcalá, pero con la constructora e inmobiliaria española Urbas. El vehículo Cinvest Nogal Capital ha procedido de la misma forma con una inversión del 2,08% que tenía en Urbas a finales de julio.

El pasado 30 de abril la empresa tampoco había presentado las cuentas auditadas del 2024 en plazo, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores acordó suspender cautelarmente la negociación de las acciones de Urbas. Gesalcalá emplaza a los clientes de este fondo a solucionarlo de la misma manera que con los anteriores.

Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid. Efe.

En mayo de este año, Urbas solicitó el preconcurso de acreedores ante el riesgo inminente de insolvencia, tras no poder presentar a tiempo sus cuentas anuales auditadas y tras el rechazo de su auditor a firmar los estados financieros.

El grupo trata de renegociar una deuda total de unos 318 millones de euros con los principales acreedores reclamando garantías. El fondo Roundshield ejecutó un préstamo impagado de 98 millones, que supuso la pérdida de varias filiales que actuaban como garantía.

La compañía ha presentado a sus acreedores un plan que no contempla quitas de deuda, sino extensiones de vencimiento y la posibilidad de canjear deuda por acciones si no hay caja suficiente. Además, prevé desinvertir activos no estratégicos por un valor aproximado de 100 millones de euros para ganar liquidez.

El impacto en los precios de los respectivos fondos por los casos de Petrofac y Urbas ha sido del 1,54%, del 1,48% y del 2,06%, respectivamente.