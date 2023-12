BlackRock ve improbable que los fondos alternativos lleguen a los minoristas por debajo de los 30.000 o 50.000 euros

Pese a que legalmente los inversores minoristas ya pueden contratar fondos alternativos -capital riesgo o hedge funds- desde 10.000 euros en Europa, la mayor gestora del mundo ve improbable que esto suceda. Al menos, a corto o medio plazo. BlackRock estima que la histórica barrera de los 100.000 euros en la práctica se bajará solamente hasta los 30.000 o 50.000 euros.

Así lo asegura Christian Bimueller, responsable de Distribución Digital de BlackRock para Europa continental, en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia que tuvo lugar en Madrid hace unos días.

“Hemos detectado apetito por los nuevos fondos de inversión a largo plazo europeos (Eltif, por sus siglas en inglés) desde que el regulador ha reducido a 10.000 euros el mínimo de inversión. Sobre todo para las carteras discrecionales de los roboadvisors. Pero es difícil explicar los riesgos del funcionamiento de los mercados privados”, reconoce el ejecutivo del gigante norteamericano.

Su división de alternativos ha lanzado dos Eltif recientemente, BlackRock Private Equity Fully Funded y BlackRock Future Generations, si bien la firma ya captó cerca de 1.000 millones a través de sus Eltif de la anterior generación. Las tendencias de mercados privados que detecta BlackRock para invertir son infraestructuras, crédito privado y capital riesgo. Estas temáticas son las que intenta expandir con acuerdos de colaboración como el de Bestinver.

Sin embargo, el grupo liderado por Larry Fink estudia la mejor vía de entrada al segmento de los pequeños ahorradores. Y esa parece ser la de los canales digitales. BlackRock todavía no ha anunciado nada al respecto, ya que está discutiendo los términos finales con algunos socios potenciales, “pero claramente es una gran oportunidad de crecimiento”, afirma Bimueller.

[BlackRock ficha a Luis Megías, procedente de BBVA AM, como nuevo jefe en España]

No obstante, “aunque la regulación ha dado la oportunidad, estamos viendo que numerosas entidades están buscando el verdadero sentido de estos productos para su público objetivo y están estableciendo 30.000 a 50.000 euros como el mínimo. Porque los clientes que son susceptibles de invertir en mercados privados no son los mismos que los clientes que han comenzado su viaje de inversión con planes mensuales de ahorro con ETF”.

Los augurios de Bimueller son que “quizá con el paso del tiempo ocurra lo mismo que con los roboadvisors, que primero se puso un mínimo más alto y luego se ha ido bajando a medida que la solución se ha ido comprendiendo. Pero creo que aún es pronto para los fondos alternativos”, lamenta el ejecutivo de BlackRock.

ETF entre el gran público

Mientras los fondos de activos privados prosiguen con su lento camino de apertura, la mayor gestora del planeta aprovecha la coyuntura para llevar las bondades de los fondos cotizados o ETF al gran público, un nicho más mundano donde ya cuenta con más de tres millones de planes de ahorro con ETF de su marca iShares en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

“Intentamos reducir las ‘montañas’ para que un inversor pueda empezar a invertir y afronte satisfactoriamente los mercados financieros”. Dicho de otra forma, “democratizar la inversión”.

En Europa continental hay 7,6 millones de planes de ahorro mensuales vivos conformados por ETF y la previsión para el conjunto del sector es que este negocio se eleve hasta los 32 millones de planes para 2028, con dos tercios del volumen en Alemania y el resto en otros mercados que están cogiendo tracción, como España, Italia o Francia.

En el caso particular de BlackRock, estableció el negocio a través de los distribuidores digitales hace ocho años, y Alemania y Reino Unido ya equivalen al 70% de sus activos bajo gestión. Aunque no han hecho pública la cifra del patrimonio canalizado por la vía de los planes de ahorro con ETF, Bimueller avanza que su idea es “duplicar nuestro volumen de activos en los próximos cinco años”.

[BlackRock apuesta por los bonos ligados a la inflación ante unos precios que persistirán altos]

Para ponerlo en contexto, la estimación del sector global de la gestión patrimonial digital es que alcance los 500.000 millones de dólares (unos 454.000 millones de euros) en ETF para 2027. Un mercado que se ha acelerado desde la pandemia de Covid-19.

“Desde 100 euros y de forma automática en tu bróker o banco, puedes invertir en una cartera de ETF o ETF sueltos mensualmente con una tarifa plana”, recuerda Bimueller. Incluso, algunos brókeres de los que colaboran con BlackRock han adaptado el mínimo de capital a un euro, permitiendo así la inversión fraccionada, y han rebajado la comisión por el servicio a cero. Y es que los ETF de acciones o bonos “son una revolución para los inversores minoristas”.

Sin ETF de bitcoin en Europa

En España, los planes de ahorro con ETF de BlackRock pueden encontrarse en plataformas como HeyTrade, EVO Banco o XTB, pero también en entidades paneuropeas como Trade Republic, Scalable Capital o BUX.

Lo único a lo que por ahora no podrán acceder los pequeños ahorradores europeos será el ETF sobre bitcoin que ultima BlackRock ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) estadounidense y que tanto ha disparado el valor de la criptomoneda reina el último año. “Actualmente no tenemos planes de traer un ETF de bitcoin a Europa. En todo caso, no podría copiarse como tal”, matiza Bimueller.

“En Europa, un fondo armonizado UCITS requiere una cesta diversificada de activos. Y el ETF propuesto en Estados Unidos, que aún no ha sido aprobado por el regulador, sólo contiene una línea, el bitcoin, por lo que no podría reproducirse en formato UCITS”, que es bajo el cual suelen operar los ETF continentales.

Sigue los temas que te interesan