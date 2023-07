La integración de la banca privada de Credit Suisse España en UBS se coordinará desde Mónaco

El destino de la banca privada de Credit Suisse España se juega en Mónaco. UBS, nuevo propietario de Credit Suisse, ha nombrado al ecuatoriano Alejandro Vélez coordinador de la integración en su nueva matriz. Si bien un portavoz del grupo afirma que el puesto de Pablo Carrasco, responsable de Gestión Patrimonial para Iberia, está garantizado, así como su liderazgo a la hora de tomar decisiones estratégicas, fuentes relacionadas alertan de lo contrario: corre el riesgo de ser prescindible en próximas semanas.

De momento, en UBS rehúsan utilizar el término ‘jefe’ para nombrar las nuevas responsabilidades de Vélez con respecto a Carrasco. El portavoz consultado asegura que el ecuatoriano es un “enlace temporal” o “facilitador” en el marco de la integración de la banca privada española de Credit Suisse en UBS.

Según esta versión, Vélez potenciará y supervisará que los banqueros privados y gestores de inversiones de Credit Suisse España utilicen el software, los canales internos y la plataforma de productos adecuados de UBS. También que su participación en los comités correspondientes y su relación con el departamento de cumplimiento normativo sea lo más fluida posible.

[UBS establece una lista de restricciones a los banqueros de Credit Suisse tras completar su adquisición]

En la práctica, Vélez actuaría de intermediario entre Carrasco y Christl Novakovic, que acaba de ser ascendida a nueva responsable de Gestión Patrimonial para Europa, Oriente Medio y África (EMEA, por sus siglas en inglés) dentro de UBS.

De hecho, Novakovic ya ha estado un par de veces en Madrid haciendo las labores de emisaria, enviada desde el ‘cuartel general’ de Suiza. La última de ellas, el pasado jueves 6 de julio. En su paso por las oficinas de Credit Suisse en la capital de España, Novakovic trasladó a su plantilla que UBS apuesta por quedarse en nuestro país, que ahora es “estratégico” pese a haber salido de él hace un año, y que van a realizar fichajes en el mercado, sobre todo de banqueros de grandes fortunas (UHNWI, en inglés), para recomponer los equipos que se han ido a rivales como Lombard Odier, Julius Baer, BNP Paribas o Santander.

Carrasco, en el filo

Novakovic pasó ‘de puntillas’ por el polémico asunto de la cláusula de no competencia que UBS Wealth Management y Singular Bank sellaron por tres años, periodo del que ya ha transcurrido uno de ellos. Según fuentes conocedoras, en UBS están convencidos de sus argumentos -desde la causa sobrevenida a seguir operando con la marca Credit Suisse a nivel local y no como UBS- para no vulnerar dicho contrato. “No nos preocupan las amenazas de Javier Marín”, llegó a decir la directiva en el encuentro de la pasada semana.

Sin embargo, otras fuentes del mercado cuestionan la versión oficial. Muchas de ellas consideran que UBS está “ganando tiempo” y que todos los mensajes que traslada tanto interna como externamente son “un cortafuegos para frenar la sangría de clientes y banqueros, mientras por detrás orquesta la venta de la filial española” de Credit Suisse. Algunas incluso creen muy probable que Pablo Carrasco acabe siendo cesado o apartado de sus funciones al frente de la banca privada.

[Abelló, Leopoldo del Pino o la familia Real de Asúa (CVNE), los ilustres clientes de Credit Suisse que se rifa la banca]

“El movimiento de Vélez va en ese sentido. Si Carrasco fuera tan soberano para decidir la estrategia de Credit Suisse España, no le hubieran puesto a nadie encima. Es más, si se lo han puesto, y más desde un país tan pequeño y no relacionado como Mónaco, la idea de la venta cobra más sentido que nunca”, explica una de las fuentes consultadas.

Vélez está a punto de cumplir su décimo aniversario en UBS. Tras haber desempeñado puestos de relevancia para el grupo en Zúrich o Miami, desde hace dos años y medio reside en Mónaco, donde ejerce de jefe para el país, director de Gestión Patrimonial y responsable de Intermediarios Financieros para Europa. Antes trabajó 14 años para Deutsche Bank y otros tres años en ABN Amro.

Sigue los temas que te interesan