El Gobierno se despide de la legislatura aprobando por decreto más de 37.000 plazas de empleo público

A poco más de dos semanas para las elecciones generales, el Gobierno se despide de esta legislatura con una Oferta de Empleo Público (OEP) para 2023 de unas 37.000 plazas. El Ministerio de Hacienda y Función Pública pactó este lunes, a contrarreloj, unas 30.000 vacantes para la Administración General del Estado (AGE), con el visto bueno de CSIF y UGT. Al margen de esos puestos, también se espera la aprobación, por Real Decreto, de cerca de 7.000 empleos para las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, Justicia y la Policía Nacional.

La cartera de María Jesús Montero ofreció a los sindicatos de la AGE un incremento de "al menos un 20%" respecto a la oferta de 2022. El Gobierno aprobó entonces 25.471 plazas, con 15.880 de ingreso libre y 9.591 para promoción interna, una oferta que calificó como "el mayor refuerzo de la plantilla en toda su historia". En este año electoral, el Gobierno pretende marcar otro récord y ofrece, como mínimo, 5.000 más, procedentes de ese incremento, con las que superará las 30.000 plazas.

El número exacto todavía se desconoce. Función Pública acudió a la negociación con porcentajes, pero no con los datos concretos sobre bajas, plazas, promoción y desglose por cuerpos que reclamaba CCOO. La falta de precisión de Hacienda provocó el rechazo del sindicato, que no firmó el acuerdo al entender que "no garantiza el servicio público a la ciudadanía".

Para CCCO, ese 20% tampoco garantiza "un incremento real", ya que "sólo obedece a que el número de bajas en 2022 creció un 20% respecto a 2021". "El servicio público de la AGE es la garantía de igualdad, objetividad y transparencia para los derechos de la ciudadanía, y es imprescindible una dotación de personal suficiente de personal", denunciaron en un comunicado.

Pese a la oposición de CCOO, el acuerdo salió adelante con CSIF y UGT. El primero, sindicato mayoritario en la Función Pública, ve en la oferta de Hacienda un avance significativo en comparación con 2022. En UGT también se dan por satisfechos con una OEP "adecuada para satisfacer la prestación de los servicios públicos".

Plazas para Seguridad Social

A pesar de que se desconoce el número concreto de empleos públicos que aprobará el Gobierno, Montero ha garantizado a los sindicatos "2.000 plazas de necesaria y urgente cobertura del Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social", según UGT. El acuerdo entre Hacienda y los sindicatos también contempla vacantes, sin precisar cuántas, "para dotar de permanencia al programa de gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV)".

Los términos del pacto tampoco han trascendido, pero UGT ha desvelado algunos puntos. Entre ellos, que la OEP 2023 deberá destinar a la promoción interna al menos el 30% de las plazas ofertadas para el turno libre.

Otro de sus objetivos es reducir la tasa de temporalidad en el empleo público en su conjunto. El sector público cerró el primer trimestre con una tasa de temporalidad del 31,3%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Los sindicatos y Hacienda se han propuesto reducirla en 23,3 puntos porcentuales, hasta el 8% a 31 de diciembre de 2024.

Las convocatorias de los procesos selectivos de esta OEP deberán publicarse antes de fin de año, salvo que se justifique su imposibilidad.

"Muy buena" cifra para la Guardia Civil

Las negociaciones con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y la Administración de Justicia discurren al margen de las de la AGE. Para estos colectivos, se esperan, en total unas 7.000 plazas para 2023.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) estima que el Gobierno dará luz verde a cerca de 2.520 ofertas de empleo público. Ese número incluye unas 1.008 vacantes para militares y 185 para el Colegio de Guardias Jóvenes "Duque de Ahumada".

La oferta para las Fuerzas Armadas contabilizó 1.951 plazas en 2022. De esas, 842 de ingreso directo y 1.109 de promoción interna.

Para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el Gobierno aprobó 4.992 efectivos en 2022. Esas plazas se dividían entre 4.4342 de acceso libre y 650 de promoción interna. La Confederación Española de Policía (CEP) prevé que el Gobierno incluya en la OEP de 2023 hasta 2.458 plazas para Escala Básica y 150 para Escala Ejecutiva.

El año pasado, la oferta pública generó múltiples críticas en las asociaciones que representan a policías y guardias civiles, y también entre los colectivos militares. Pese al aumento, y a que lo valoran de forma satisfactoria, desde la AUGC creen que todavía faltan muchos pasos por dar en esta dirección.

Según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia, es previsible que se produzca un importante aumento en este aspecto desde ahora hasta el año 2027, pero todavía falta una confirmación oficial al respecto.

El Gobierno completará su OEP para 2023 con cerca de 2.000 vacantes para Justicia. Tras las huelgas y protestas de este colectivo, Hacienda incluirá en la oferta de empleo 1.210 plazas de turno libre y 687 de promoción interna, aunque los sindicatos tampoco descartan que la cifra sea mayor.

Esas 1.897 vacantes para 2023 superan las 1.732 plazas del año pasado. En 2022, el Gobierno también concedió cinco plazas para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

