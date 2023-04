La emisaria de UBS a Credit Suisse España tras perder 1.500M desde el 19M: no habrá cláusula anticompetencia

Primer contacto entre UBS y Credit Suisse por el negocio que tiene este último en España. Una unidad que pende de un hilo tras el rescate del grupo y por la cláusula de no competencia durante tres años que el primero tiene firmada con Singular Bank.

El pasado viernes, UBS envió a su máxima responsable en Europa, Christl Novakovic, a conocer y tranquilizar a la plantilla de Credit Suisse España. Una reunión que tuvo lugar en las oficinas que el banco suizo tiene en la calle Ayala y en la que su emisaria en Madrid trasladó a sus directivos, banqueros y administrativos un mensaje primordial hasta la aprobación definitiva de la integración: "Calma. Ahora mismo estáis en el banco más seguro del mundo. España es importante para el grupo, y nos vamos a quedar".

Novakovic es la directora general de UBS Europe y su responsable de Wealth Management para el Viejo Continente. De hecho, según fuentes conocedoras del encuentro, afirmó que la famosa cláusula de no competencia en banca privada sellada con el banco de Javier Marín tras la venta del negocio de UBS en España "no aplica".

La emisaria de UBS vino a decir que la citada cláusula no tiene "ninguna trascendencia", que puede resolverse "sin ningún problema" y que "nadie está pensando en ella en este momento". Sin ni siquiera mencionar el argumento del evento sobrevenido como fue el rescate y venta urgente a UBS por parte de las autoridades de Suiza, Novakovic aseveró que la cláusula "no fue diseñada para este caso" y, por tanto, "no es aplicable en este momento”, coinciden las fuentes consultadas.

Desde que el 19 de marzo UBS anunciara la integración de Credit Suisse ante el alto riesgo de quiebra que existía en ese momento por la desconfianza generalizada de los clientes y los mercados, la filial española de Credit Suisse ha sufrido salidas de dinero por un importe que está entre los 1.300 y los 2.000 millones de euros. Fuentes internas dan por hecho que, “como mínimo, ya se han perdido 1.500 millones”. Y el ritmo de salidas suma y sigue.

Menos del 10% del volumen

Con todo, otras fuentes financieras niegan que la pérdida sea tan abultada en un solo mes y que, de serlo, "supondría menos del 10% del patrimonio total que gestiona Credit Suisse en España". Asimismo, apuntan a que Novakovic se quedó "gratamente impresionada por el equipo español" de Credit Suisse.

Preguntadas por este periódico, ninguna de las tres entidades involucradas -UBS, Credit Suisse y Singular Bank- ha querido hacer comentarios al respecto.

No obstante, expertos del sector consideran que la verdadera misión de esta emisaria es lograr que no cunda el pánico para evitar una fuga de banqueros y clientes que descapitalice la filial y la devalúe en una futura operación de venta. Esto es, que la intención real de UBS no es volver a hacer banca privada en nuestro país: "Hay que ganar tiempo y salvar las apariencias hasta que se pueda mandatar la venta", insisten las fuentes con las que ha podido hablar este periódico.

En este sentido, Novakovic prometió a los banqueros de Credit Suisse España un futuro bonus de retención, aunque no detalló ni su cuantía ni sus plazos de cobro.

Primera salida

Por ahora, solamente ha salido un banquero de Credit Suisse: Honorato Morales, con dirección al también helvético Lombard Odier, donde ya se ha incorporado. Llevaba casi 19 años en Credit Suisse.

Novakovic también se citó con Javier Marín, consejero delegado de Singular Bank. Y en su reunión con el comité ejecutivo de Credit Suisse España, les dijo a sus primeros espadas lo siguiente: “UBS España se vendió porque era un banco coraffluent, el management tenía poca visión global, no era rentable y tenía un sistema informático obsoleto. Pero no es el caso de Credit Suisse. Nos quedamos”.

