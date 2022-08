Abanca compra el 61,6% de Imantia Capital a la mano derecha de Escotet y se hace con el control total

Abanca muestra su fortaleza al comprar el 61,65% que no tiene de Imantia Capital y hacerse así con el control total de la gestora de activos. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia, el banco gallego adquiere esta participación mayoritaria a Miurex Inversiones Hispania, sociedad controlada por Pedro Raúl López Jácome, vicepresidente de la gestora y consejero de la propia Abanca.

De hecho, López Jácome es la mano derecha de Juan Carlos Escotet y les une una estrecha relación personal y profesional. Este banquero venezolano es consejero de Abanca desde 2014 y fue quien articuló para Escotet la compra del banco gallego.

El grupo bancario con sede en A Coruña ya poseía un 29,99% de Imantia Capital, la antigua Ahorro Corporación Gestión. El restante 8,34% que Imantia posee en autocartera facilita que Abanca se haga con el 100% de la entidad. No obstante, el precio de la transacción no ha trascendido.

Imantia gestiona cerca de 7.700 millones de euros en activos bajo gestión, suma que “proporciona a Abanca un importante potencial de crecimiento fuera de balance”, según fuentes conocedoras de la operación.

Además de productos propios -muchos de los cuales se sitúan en el primer cuartil del mercado por rentabilidad a tres años-, Imantia dispone de una plataforma para la compra de fondos internacionales, Imantia Fondos Internacionales (IFI). La gestora cuenta con 140.000 clientes. Sin embargo, las entidades no han hecho comentarios al respecto.

Ofensiva por la banca privada

La apuesta de Abanca por el sector de la inversión va in crescendo. La línea que ha mostrado el grupo con sus adquisiciones corporativas en España y Portugal va muy de la mano con la banca personal y privada: Deutsche Bank, Novo Banco, etc. No en vano, quiere montar una gran plataforma de gestión de activos y patrimonios a nivel ibérico y para ello está moviendo diferentes fichas.

La primera palanca que activó fue en el verano de 2019 cuando incorporó desde Credit Suisse a Javier Rivero como responsable de Abanca Privada. Con la adquisición e integración de Bankoa en el País Vasco, el grupo relanzó su segmento de altos patrimonios en esta región con el nombramiento de Urko Atutxa como nuevo director, procedente del Santander.

De la entidad cántabra -más concretamente, de Santander Private Banking- también sacó a Rafael Planelles, a quien le encargó la tarea de crear y coordinar una red de agentes financieros. Planelles tiene el cometido de ordenar los agentes heredados de Deutsche Bank, Bankoa y Novo Banco y hacer crecer esta red de profesionales externos.

Pese a las fuertes caídas de los mercados en el primer semestre, Abanca ha cerrado sus recientes resultados trimestrales con 11.936 millones de euros en recursos fuera de balance, un 2,5% más que hace doce meses. Su servicio de gestión discrecional de carteras cuenta con más de 1.200 millones en volumen gestionado de más de 13.000 clientes.

