En renta fija emergente, el retorno compensa el riesgo asumido

Desde comienzo de año los mercados emergentes están pasando por una dura prueba. Si bien desde el principio el consenso de mercado reconocía que el aumento de los tipos de interés y de la inflación presentarían desafíos, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha tenido consecuencias de gran alcance que tal vez se subestimaron inicialmente.

Lo que sí parece cierto es que el nivel de riesgo en la renta fija de mercados emergentes se refleja cada vez más en el precio de los activos. Se está pagando una cantidad razonable por asumir riesgos, y eso ofrece un grado de protección y oportunidad. El riesgo-retorno para un inversor a largo plazo parece más atractivo.

Como consecuencia de los retos a los que está haciendo frente dese comienzos de año, si bien la categoría VDOS de Renta Fija Internacional Emergentes, como grupo, no ha conseguido situarse en terreno positivo por rentabilidad, encontramos algunos ejemplos de fondos que han sabido identificar oportunidades capaces de ofrecer un nivel adecuado de retorno respecto al riesgo asumido.

Los más rentables

Entre los más rentables de este grupo desde el pasado 1 de enero es MUZINICH EMERGING MARKETS SHORT DURATION con una revalorización de 2,04 por ciento en su clase R de acumulación, con cobertura en dólares. A un año obtiene una rentabilidad de 7,43 por ciento, con un dato de volatilidad bastante controlado de 6,74 por ciento, que lo sitúa en el segundo mejor grupo de su categoría por tal concepto, en el quintil cuatro. Se propone como objetivo proteger el capital y generar un retorno absoluto manteniendo un perfil conservador, invirtiendo principalmente en bonos corporativos de mercados emergentes, principalmente con calificación BBB / BB / B, denominados en dólares u otras divisas fuertes, de empresas que desarrollan sus actividades en mercados emergentes. Trata de beneficiarse de la obtención de un diferencial significativo respecto al mercado de EE. UU. a través de la inversión, en bonos corporativos con calificación crediticia de grado de inversión y elevado rendimiento, con vencimientos y duraciones cortas.

Estos bonos son principalmente de empresas emisoras registradas o con actividades en mercados emergentes de Asia, África, América Latina y ciertas partes de Europa. Entre sus mayores posiciones encontramos emisiones de Petróleos Mexicanos (2,51%) Teva Phamarceuticals Ne (1,86%) Huarong Finance Li (1,69%) Leviathan Bond Ltd (1,64%) y Ecopetrol SA (1,48%). Sus partícipes soportan una comisión fija de 1,10 por ciento y de depósito de 0,02 por ciento, siendo necesaria una aportación mínima de 1.000 dólares (aproximadamente 960 euros) para suscribir la clase R de acumulación, con cobertura en dólares del fondo.

Un 1,61 por ciento es la rentabilidad obtenida en el año por la clase E2 en euros de BLACKROCK EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND. A un año se revaloriza un 4,03 por ciento, con un dato de volatilidad de 8,64 por ciento. Tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos. Para ello, invierte al menos el 80 por ciento de sus activos totales en valores de renta fija, incluyendo bonos e instrumentos del mercado monetario (títulos de deuda con vencimientos a corto plazo).

Los valores de renta fija pueden haber sido emitidos por gobiernos y agencias gubernamentales de países, así como por empresas e instituciones supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo) domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes. Sus mayores posiciones incluyen emisiones de BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 (8,30%) TREASURY NOTE 2.25 03/31/2024 (8,19%) EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN Reg S 5.8 09/30/2027 (3,87%) HUNGARY (REPUBLIC OF) 1.75 10/26/2022 (2,81%) y OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN Reg S 4.875 02/01/2025 (2,09%). La suscripción de la clase E2 en euros de BLACKROCK EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND supone una inversión mínima de 5.000 dólares (aproximadamente 4.802 euros), aplicando una comisión fija de 0,75 por ciento y de depósito de 0,40 por ciento.

De la gestora Banque de Luxembourg Investments, la clase BI de capitalización de BL-BOND EMERGING MARKETS SUSTAINABLE se revaloriza en el año un 0,10 por ciento y un 7,06 por ciento en el último periodo anual, con un controlado dato de volatilidad de 5,93 por ciento, que lo posiciona entre los mejores de su categoría, en el quintil cinco, por este concepto. Busca obtener rentabilidades y plusvalías con volatilidad moderada, a través de una estrategia de inversión sostenible. Se gestiona activamente, sin referencia a un índice, invirtiendo principalmente en bonos con un tipo de interés fijo o variable de emisores soberanos, cuasi soberanos y paraestatales de países emergentes y en bonos de emisores soberanos, cuasi oficiales y paraestatales de países industrializados, emitidos en divisas de mercados emergentes. Las mayores posiciones en su cartera corresponden a emisiones de Panama (Republic of) 9.375% (3,29%) Inversiones Cmpc S.A. 4.375% (3%) Poland (Republic of) 3.25% (2,92%) Qatar (State of) 9.75% (2,84%) y Saudi Electricity Global Sukuk Company 5 2.413% (2,74%). Sus partícipes soportan una comisión fija de 0,30 por ciento y de depósito de 0,06 por ciento.

En términos generales, la proporción de ingresos que se destinan al servicio de la deuda está en su punto más alto en varias décadas. Eso no significa necesariamente que estemos entrando en una crisis, pero sí que estamos en un entorno más vulnerable. Aunque también es cierto que la mayoría de las naciones emergentes están en mejor forma para soportar tipos más altos de lo que lo estaban en el último episodio similar, el Tapering de 2013. Específicamente, los saldos de cuenta corriente son mucho más saludables, al igual que el nivel de reservas de divisas, que pueden actuar como amortiguadores a medida que se endurecen las condiciones de liquidez de los Estados Unidos.

RFI Emergentes

***Paula Mercado es directora de análisis de VDOS

