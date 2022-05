Bonos de la zona euro a corto plazo, menos sensibles a la inflación

Los fondos de bonos con vencimiento a corto plazo suelen generar rendimientos más altos que los fondos del mercado monetario y suelen tener un nivel de riesgo menor en mercados bajistas. Por otra parte, son menos sensible a la inflación en comparación con los bonos a largo plazo, además de ser muy líquidos, fácilmente convertibles en efectivo. Son un tipo de inversión adecuada para la liquidez excedente, o puntas de tesorería, que se puede invertir en estos fondos de bonos en lugar de mantenerlos en una cuenta corriente.

La categoría VDOS de Renta Fija Euro Corto Plazo invierte en activos del mercado monetario y renta fija con una duración media de entre 1 o 2 años. Son emisiones de deuda que puede haber sido emitida tanto por organismos públicos como por entidades privadas, domiciliados en países de la zona euro y denominados en esta misma divisa, con un rating S&P igual o superior a BBB- o equivalente. Son fondos con una calificación de riesgo ‘medio’ en los que se recomienda un periodo de permanencia mínimo de aproximadamente un año, para cumplir así con su objetivo de inversión.

De una selección de esta categoría, con calificación de cinco estrellas de VDOS y requerimiento de aportación mínima igual o inferior a 6.000 euros, el más rentable en lo que va de año es la clase BH de EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM con una revalorización de 7,59 por ciento. En el último periodo anual obtiene una rentabilidad de 13,45 por ciento, con un coste por volatilidad de 5,97 por ciento. Su objetivo es superar, mediante la inversión en los mercados monetarios y de tipos de interés, a su índice de referencia (una vez deducidas las comisiones de gestión), que es el EONIA capitalizado para las unidades en euros y los Fed Funds para las unidades denominadas en dólares, durante el horizonte de inversión recomendado. Entre sus mayores posiciones encontramos los fondos Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I (4,79%) y Amundi Euro Liquidity SRI IC C (4,57%) y emisiones de Archer-Daniels-Midland Company 0% (3,07%) SG OISEST+0.08% 20-01-23 (3,07%) y ENDESA SA 050522 FIX -0.495 (1,64%). La suscripción de la clase BH de este fondo requiere una aportación mínima de 1 participación, siendo su último dato de valor liquidativo de 101,02 euros. Aplica una comisión fija de 0,30 por ciento.

Cartera de bonos

Un 7,05 por ciento es la rentabilidad obtenida en el año por la clase IHC en dólares de UBAM - DYNAMIC EURO BOND revalorizándose un 13,75 por ciento en el último periodo anual, en el que registra un dato de volatilidad de 6,46 por ciento. Denominado en euros, invierte sus activos netos principalmente en valores denominados en esta divisa. Se puede esperar que el vencimiento promedio de la cartera de bonos, excluyendo el efectivo, oscile entre 1 y 2,5 años, pero no excederá los 3 años en ningún momento, por lo que no puede considerarse un fondo del mercado monetario. Toma como referencia de gestión el índice Eonia Cap 7D RI EUR, incluyendo entre sus mayores posiciones emisiones de Standard Chartered PLC (2.92%) Mizuho Financial Group Inc. (2.91%) BPCE SA (2.91%) Intesa Sanpaolo S.p.A. (2.91%) y UniCredit S.p.A. 1% (2.88%). Sus partícipes soportan una comisión fija de 0,15 por ciento y de depósito de 0,36 por ciento.

CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE FW USD ACC HDG gana un 2,70 por ciento por rentabilidad desde el pasado 1 de enero y un 9,26 por ciento a un año, con un dato de volatilidad en este último periodo de 7,07 por ciento. Invierte en bonos y otros instrumentos de deuda denominados en euros. Su estrategia flexible, de duración reducida, le permite usar estrategias de convicción principalmente en los mercados europeos, sin ningún tipo de limitación de los índices de referencia. Asimismo, busca invertir de forma sostenible. para lograr un crecimiento a largo plazo. y adopta un enfoque de inversión socialmente responsable. Su objetivo consiste en batir a su índice de referencia, el ICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR), en un horizonte de inversión de dos años. Sus mayores posiciones en cartera son emisiones de FRANCE I/L 0.70% 25/07/2030 Francia AA+ (1,52%) GERMANY I/L 0.10% 15/04/2033 Alemania AAA (1,44%) ITALY TV 15/04/2025 Italia BBB+ (1,34%) FRANCE I/L 0.10% 25/07/2031 Francia AA- (1,31%) y ATLANTIA SPA 1.88% 12/11/2027 Italia BB (0,70%). La suscripción mínima es de 1 participación, con un último dato de valor liquidativo de 111,97 euros, gravando a sus partícipes con una comisión fija de 0,55 por ciento y de depósito de 0,20 por ciento.

Los fondos de renta fija a corto plazo pueden maximizar sus ganancias invirtiendo en títulos de deuda de mayor vencimiento en un momento dado y traspasando la inversión a títulos a más corto plazo en otro momento. En etapas de tipos de interés a la baja, el gestor del fondo puede comprar títulos de mayor duración cuando los tipos de interés son bajos y los precios de los bonos suben.

Puede también asumir cierto riesgo de crédito. Tienen una parte considerable de sus activos en valores de alta calidad, con calificación crediticia AAA. Aun así, también invierten una pequeña fracción de su cartera en algunas compañías bien administradas que tienen emisiones con calificación crediticia ligeramente más débiles.

Otra estrategia que utilizan este tipo de fondos consiste en el mantenimiento de sus vencimientos medios en un rango cercano y un riesgo de crédito controlado. De esta forma crean riqueza a largo plazo, ya que evitan asumir un exceso de riesgo y aportan cierta estabilidad a la cartera.

RF EURO CORTO PLAZO VDOS

***Paula Mercado es directora de análisis de VDOS

