De la Maza (Janus Henderson): “Añadimos valor, pero aún no es suficiente. Pronto traeremos los ETFs activos”

Han transcurrido cinco años desde la fusión entre iguales de la estadounidense Janus Capital y la británica Henderson, y la gestora resultante ha cumplido prácticamente todos los objetivos del plan de negocio que se diseñó en aquel momento. La actual Janus Henderson Investors gestiona 380.200 millones de euros por todo el mundo, un patrimonio del cual “el 80% de los activos, tanto en renta variable como en renta fija, está por encima del índice y de los competidores a diez años”.

Este logro de consistencia lo remarca Ignacio de la Maza, responsable del Canal Intermediario para EMEA y Latam, dos regiones la europea y la latinoamericana bajo su cobertura que están en pleno crecimiento y que suponen unos 68.500 millones, casi una quinta parte del total. Su buque insignia sigue siendo el Janus Henderson Absolute Return Fund, aunque poco a poco han ido empujando productos de market neutral en bolsa global o de bonos de alto rendimiento (high yield).

En su reciente paso por Madrid para visitar a inversores institucionales y gestores patrimoniales, De la Maza reservó un hueco para analizar junto a EL ESPAÑOL-Invertia el pasado, presente y futuro de la gestora de fondos. En el horizonte se atisban dos proyectos: uno más inmediato, traer a Europa los ETFs activos que el grupo tiene en Norteamérica, y otro más aspiracional, estudiar una nueva operación corporativa que aporte valor a los clientes en aquellos flancos donde Janus Henderson está presente pero no es una referencia consagrada.

¿Qué balance hace de estos cinco años y la nueva Janus Henderson?

Se empieza a consolidar el proyecto por el que me incorporé. Hemos diversificado el libro de negocio y hemos logrado tener todos los activos disponibles (renta variable, renta fija, acciones cuantitativas, multiactivos y alternativos líquidos) en todos los países europeos. Es importante que te quiten la etiqueta de “eres una buena casa solo en esto o esto otro”, y esa etiqueta ya no la tenemos. Hemos penetrado en todos los mercados y todos los activos que queríamos.

Por enmarcarlo, en Europa gestionamos 34.000 millones, cifra que hemos doblado en tres años, tomando como referencia inicios del 2019.

¿Qué papel juega España dentro de su estrategia comercial en Europa?

España representa el 6% de los activos bajo gestión totales en Europa, Oriente Medio y África (EMEA, por sus siglas en inglés), y Latinoamérica. Esto es, casi 4.200 millones de euros. Es un mercado que puede crecer y nos interesa por dos razones: hay mucho ahorro conservador sin rentabilizar en depósitos o cuentas que puede invertirse en los mercados financieros, y queremos ahondar más profundamente en los canales de gestión de patrimonios (wealth management).

El próximo 27 de junio, Ali Dibadj (ex AllianceBernstein) asumirá las riendas de la gestora como nuevo CEO. ¿Qué espera de su mandato?

Estamos añadiendo valor, pero aún no es suficiente. Seguro que se darán algunos pasos, pero no creo que sean radicalmente opuestos o diferentes a lo que hemos venido haciendo estos cinco años. Por ejemplo, ahora estamos llevando a México nuestros ETFs, pero no son fondos cotizados que replican índices, sino fondos cotizados de gestión activa que tienen a nuestros gestores por debajo. Y próximamente traeremos a Europa estos ETFs activos.

Esperamos tener a finales de año más del 70% de los activos gestionados desde Luxemburgo con artículo 8 o 9 de la SFDR, pero no creo que lleguemos al 100% porque la regulación europea y la estadounidense tienen parámetros diferentes

¿Podría producirse alguna nueva integración corporativa, máxime tras la toma de participación del hedge fund Trian Fund Management?

En cuanto a una operación corporativa, estamos abiertos a analizarlas si aportan valor a todas las partes: clientes, accionistas, empleados… Quizá donde más oportunidades de integraciones haya para nosotros sea en firmas especializadas en deuda de mercados emergentes o acciones asiáticas. Tenemos este tipo de fondos, pero no somos diferenciadores. Pero, por ahora, no hay nada concreto.

¿Qué importancia tiene la inversión sostenible para Janus Henderson?

Más del 50% de nuestros activos domiciliados en Luxemburgo están catalogados como artículo 8 o 9 bajo el Reglamento de Divulgación en materia de Finanzas Sostenibles de la UE (SFDR, por sus siglas inglesas), y esperamos que sea de más del 70% a finales de año. No obstante, no creo que Janus Henderson vaya a tener el 100% de sus fondos con estos sellos, básicamente porque la regulación europea -más avanzada- y la estadounidense tienen parámetros diferentes con respecto a la inversión y, sobre todo, la sostenibilidad.

En todo caso, los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG) de una forma u otra ya se aplican en todas nuestras estrategias. Hay que tener en cuenta que los grandes inversores institucionales, como son los fondos de pensiones y los endowments, han sido los más rápidos a la hora de implementar la inversión sostenible y socialmente responsable, y eso nos exige a nosotros como proveedores una adaptación.

Los bancos están volcándose con los mandatos especializados a gestoras en ciertos nichos del mercado. ¿Lograrán poner un pie en este negocio?

Es normal, los clientes quieren tener menos socios pero con relaciones más profundas. Nosotros estamos adaptando nuestra estructura para estar bien posicionados en todos los mercados, con la capacidad para tener estrategias globales replicadas en Estados Unidos, Europa y Asia. De cara a que podamos darle la misma solución a los clientes de wealth management de un mismo banco global, estén donde estén.

Sigue los temas que te interesan