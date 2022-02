Inveready se hace con la mayoría de True Value

El capital riesgo empieza a poner el foco en la gestión de activos tradicional. Inveready, uno de los fondos de capital privado más famosos de España, ha llegado a un acuerdo para hacerse con el 50,01% de la gestora de fondos bursátiles True Value Investments, fundada y capitaneada por Alejandro Estebaranz y José Luis Benito.

La operación, pendiente ahora del visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), permitirá a True Value obtener el músculo financiero necesario para crecer, si bien sus dos responsables seguirán al frente del negocio, tal y como ha adelantado el diario ‘Expansión’ y han confirmado tanto Inveready como True Value.

True Value subgestiona cuatro fondos alojados en otras gestoras: el originario True Value, True Value Small Caps y el reciente True Value Compounders, en Renta 4, así como True Capital, que está en Creand (el antiguo Gesalcalá).

En la actualidad, True Value tiene el mandato de gestionar más de 300 millones de euros de 25.000 inversores, con datos de su página corporativa.

“Siempre hay que rodearse de gente mejor que uno mismo, y a eso vamos. Muchas gracias, Inveready, por confiar en nuestro potencial. Pronto daremos más detalles a nuestros inversores y amigos”, ha escrito Benito en la red social Twitter.

Nuevos servicios

A preguntas de los inversores en esta red social, Benito ha explicado que “nada cambia en la gestión”, sino que “tendremos más medios para afrontar el crecimiento y exploraremos nuevos servicios que los inversores nos demandan: inversiones alternativas, gestión de carteras, etc”.

“Seguiremos con la misma filosofía e independencia en la gestión de nuestros fondos. Lógicamente, en las decisiones estratégicas de creación de servicios y otras tendremos un comité de empresa, pero el día a día de la gestión sigue igual, es nuestro campo”, ha añadido.

Por su parte, Inveready fue fundada en 2008 y tras casi década y media de andadura, sus activos gestionados superan los 600 millones en una cartera -en activo- de 150 compañías, además de las más de 40 empresas de las que ya ha salido de su capital. Algunas de sus inversiones más sonadas han sido MásMóvil, Softonic, Emagister, iSalud.com, Gigas, Clerhp, Parlem, Volava, Swipcar, Izertis o Bit2Me, entre otras.

