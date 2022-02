Orfeo Capital cesa a su CEO por su oposición al polémico propietario, el expolítico riojano del PSOE Luis Cacho

La gestora Orfeo Capital ha cesado a su consejero delegado, Miguel Ángel Temprano, por “discrepancias personales” con el propietario de la misma, el polémico expolítico riojano afín al PSOE Luis Cacho. Con cerca de 100 millones de euros en activos bajo gestión, el propio Cacho asume transitoriamente la dirección de la firma de inversión.

Biólogo y bioquímico molecular y con gran experiencia previa en el sector industrial y financiero, Temprano se había convertido en un asiduo de los medios de comunicación gracias a sus análisis sobre los mercados desde el estallido de la pandemia.

Lo cierto es que el proyecto de Orfeo Capital fue idea de Temprano, aunque en sus inicios se asoció con Cacho, que hizo de promotor y se quedó con el 99% del accionariado, dejando a su ideólogo con un minoritario 1%.

Esta firma de inversión, que empezó como family office de grandes patrimonios, se reconvirtió en una empresa de asesoramiento financiero en 2008 y, en 2019, dio el salto definitivo a gestora de instituciones de inversión colectiva. Hoy gestiona casi 100 millones, prácticamente la mitad en vehículos regulados y la otra mitad en sociedades mercantiles de capital riesgo.

En lo que tiene que ver con la parte supervisada, gestiona los fondos Orfeo Capital Talentum y Orfeo Capital Universum, así como la sicav Camera Capital. No obstante, esta última ha comunicado recientemente su intención de disolverse y liquidarse con motivo de la nueva ley antifraude, dando la opción a sus accionistas de trasvasar su dinero a los fondos de la casa.

Su fondo estrella, Universum, subió un 5,2% el año pasado tras haber caído un 2,8% en 2020, año de debut en el que se vio lastrado precisamente por la extensión del coronavirus.

En conversación con este periódico, Temprano alega “diferencias de criterio” con Cacho entre las motivaciones de su despido, y no descarta que tras varias semanas de descanso el caso tenga que llegar a judicializarse. “Mi gran error fue no tener la mayoría desde el principio”, hace autocrítica. En cambio, la compañía no ha respondido a las preguntas formuladas por este diario.

Sicavs y fuego cruzado en el PSOE

Con su cese, la gestora se queda descabezada a nivel inversor, ya que Cacho no es gestor de activos y la otra ejecutiva, Ana Altuzarra, solamente es directora financiera y de Operaciones. Orfeo Capital aplicaba a sus carteras un estilo de inversión por fundamentales enfocado al EuroStoxx 50 y Wall Street, sobre todo muy orientado al S&P 500, el índice que siempre han considerado con mayor valor.

Luis Cacho, en una foto de archivo de la Fundación Promete.

Profesor de música y ligado a la Fundación Promete, de la que fue su presidente, Cacho fue consejero de Educación y Cultura del Gobierno de La Rioja entre 2019 y 2020, aunque no es miembro del partido. Ocupó poco tiempo el cargo al verse alcanzado por el fuego cruzado entre el exsecretario general del PSOE en La Rioja, Francisco Ocón, y la presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu.

Fue cesado por un embrollo con las sicavs. Algunos medios de comunicación regionales publicaron que guardaba su patrimonio personal en una sicav que escondió en Luxemburgo, si bien desde Orfeo Capital y el propio Cacho siempre han defendido públicamente que no era tal cosa.

En su lugar, argumentaron que se trataba de una confusión con las sicavs que gestionaba la firma para otros inversores, las cuales barajaron su mudanza al Gran Ducado junto al resto de fondos por “eficiencia operativa” a fin de tener un único producto flexible, como hacen el resto de gestoras. En todo caso, la explicación no le sirvió para conservar el cargo y Ocón llegó a señalar que “las sicavs no encajan muy bien en las ideas del PSOE”.

Tras toda esta polémica, Cacho ya no preside Promete, el proyecto de Luxemburgo para los clientes de la firma de inversión se frenó en seco y ahora se ha quedado sin su directivo y gestor de cabecera.

