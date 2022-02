Arcano entra en Italia con el fichaje de una directiva de Rothschild & Co

Arcano Partners entra en el mercado italiano con la apertura de una nueva sede en Milán. Para liderar este proyecto, la firma ha incorporado a Paule Ansoleaga Abascal, la nueva managing director del área de gestión de activos alternativos de Arcano en Italia, procedente de Rothschild & Co.

La compañía tiene una presencia ya consolidada en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Nueva York y Los Ángeles. De esta forma, Arcano continúa posicionándose como una de las firmas independientes de referencia en el mercado de gestión de activos alternativos en el sur de Europa.

Ansoleaga Abascal será la encargada de liderar los proyectos de Arcano Partners en Italia. Cuenta con 17 años de experiencia internacional en mercados de capitales y gestión de activos: ha desarrollado su carrera en España, Francia, Reino Unido, Suiza y, los últimos 11 años, en Italia, como responsable de Wholesale and Institutional Business for Southern Europe de Rothschild & Co Asset Management. Previamente había trabajado para entidades como Bank of America Merrill Lynch, Bloomberg o Accenture.

Además, esta financiera es copresidenta y fundadora de BCCI Inclusive Finance, una comunidad italiana de profesionales del sector financiero que ponen en común conocimientos, capital e ideas para generar un impacto social positivo.

Con esta incorporación y con la apertura de la oficina en Milán, Arcano ha decidido apostar "firmemente" por el mercado italiano, aprovechando su "sólida trayectoria para maximizar la creación de valor" para los inversores del país, al tiempo que realiza un impacto positivo en la sociedad italiana, según su comunicado de prensa.

Soluciones 'ad hoc' y valor a Italia

“Dirigir la expansión de Arcano Partners en Italia es un reto ilusionante, ya que la firma ha demostrado una gran voluntad y capacidad de crear soluciones ad hoc, así como una gran experiencia en la gestión de activos alternativos”, según Ansoleaga Abascal.

Para José Luis del Río, managing partner y CEO del área de gestión de activos de Arcano Partners, “poder contar con la experiencia y el conocimiento local de Paule en Italia es un valor diferencial en nuestra nueva etapa de crecimiento en Europa, y la expansión que va a liderar Paule en Italia nos va a permitir crear nuevas oportunidades de valor tanto para nuestros inversores como para la sociedad italiana, por lo que es una gran noticia”.

Sigue los temas que te interesan