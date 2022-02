Los fondos españoles que mejor están aguantando el chaparrón de los mercados

Los dos grandes mercados bursátiles viven entre números rojos, y la renta fija también tiene un agujero. El S&P 500 pierde un 7,5% desde el inicio del año -al cierre de este artículo-, mientras que el EuroStoxx 50 retrocede un 4,1%. La alta inflación, las rumores de subidas de tipos por parte de los bancos centrales, el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania y las pérdidas de Facebook (Meta Platforms) han provocado la tormenta perfecta, tirando a la baja de Wall Street y el viejo continente. Sin embargo, algunos fondos españoles están aguantando muy bien el chaparrón.

Prácticamente una decena de fondos de autor rentan más de un 10% en lo que va de curso. Es un doble hito dadas las circunstancias actuales: están en verde cuando gran parte del mercado cae y, además, tienen colchón suficiente para seguir tirando al alza incluyendo algún traspiés temporal.

El fondo patrio que mejor tono está mostrando en el arranque del ejercicio proviene de Merchbanc. Gestionado por Jesús Imas, el Merch-Oportunidades se revaloriza más de un 19%, con datos de Morningstar. Este fondo de bolsa global ha acabado varios años siendo como el más rentable del país, la última vez en 2019, cuando se anotó un extraordinario 74,2%.

Cerró diciembre con valores como EasyJet, Alibaba, Prosus o IAG. No obstante, es un fondo algo errático, ya que su rentabilidad anualizada desde su fundación es del 4%, por lo que podría decirse que todavía vive de las ‘rentas’ del 2019. Eso sí, este año podría volver a dispararse.

A unos cuatro puntos porcentuales de diferencia se sitúa el GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral, en el entorno del 15%. No hace ni 12 meses de su estreno y su debut está acaparando los focos. Diseñado por Jaume Puig y gestionado por Pol Companys, su concepto es muy innovador, pues busca obtener el beneficio del value investing por encima del growth. Es decir, compra empresas value que están por debajo de su valor fundamental y vende futuros de índices growth.

La vuelta del Okavango

Cuando lo presentaron en sociedad, ya advirtieron de la gran oportunidad de negocio que se abría: el péndulo que va del growth al value ya se ha iniciado y “tendrá continuidad en los próximos años”. En la medida en que el value lo haga mejor que el growth, el fondo debería hacerlo bien. Las dudas generadas en torno a las FAANG ya le han dado impulso.

Otro que vuelve por la puerta grande es José Ramón Iturriaga, de Abante, con su archiconocido Okavango Delta, que ya va por un 13% en los primeros compases. Centrado en títulos españoles y portugueses, en su cartera sobresalen compañías como Unicaja Banco, CaixaBank, Aedas Homes, Sacyr o Prisa.

Hay que matizar que el Ibex 35 se está desmarcando de sus homólogos europeos con una ligera apreciación del 0,4% desde el 1 de enero.

Más próximos al rango ‘bajo’ del 10% se encuentran fondos como Alcalá Multigestión Garp, Azvalor Internacional, Abante Pangea, GVC Gaesco 300 Places Worldwide, Tramontana Retorno Absoluto Audaz o Azvalor Blue Chips Lux, en categorías tan diversas como mixtos flexibles, renta variable internacional o la renta variable temática de turismo, auspiciada por la recuperación económica y la reapertura de fronteras postcovid. Falta mucho para la meta, pero una buena salida es importante para no ir a remolque lo que resta de año.

