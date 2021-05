GVC Gaesco lanza un fondo para beneficiarse del 'value' por encima del 'growth'

GVC Gaesco Gestión ha creado un fondo de inversión "totalmente pionero" en España y en Europa. Se trata del GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral, que tendrá clase I para inversores institucionales y clase A para los particulares.

El nuevo fondo busca obtener el beneficio del value investing por encima del growth. Es decir, que su objetivo es comprar ahora empresas value que están por debajo de su valor fundamental y vender futuros de índices growth. Su concepto se basa en el modelo de tres factores de French y Fama, que mejoró el modelo de valoración del precio de los activos financieros o capital asset pricing model (conocido como CAPM), explica la gestora catalana.

El GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral busca aprovecharse del péndulo de la corriente que va del growth al value, algo que los expertos de la firma están convencidos que ya se ha iniciado y que "tendrá continuidad en los próximos años". La rentabilidad de este nuevo fondo se obtendrá en la medida en que el value lo haga mejor que el growth en los próximos años.

Se trata de un fondo global, con una exposición neta media en renta variable del 0%, y un riesgo de cuatro sobre siete. El creador de este nuevo producto ha sido Jaume Puig, consejero delegado y director de Inversiones de GVC Gaesco Gestión, y el gestor del fondo será Pol Companys.

El mismo Puig ha señalado que este fondo “es muy novedoso, ya que las fórmulas utilizadas para conseguir la rentabilidad están edificadas, por una parte, en base a la historia y la evolución de los ciclos del growth y el value durante los últimos 100 años” y, por otra parte, en un fundamento económico "muy sólido" que subyace a este factor, que "en los mercados de renta variable el realismo se impone".