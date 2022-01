SpainNAB nace como consejo asesor de referencia para la inversión de impacto

SpainNAB, el Consejo Asesor para la Inversión de Impacto en España, se ha constituido este martes con el objetivo de potenciar este tipo de estrategias en el país. La asociación ha visto la luz con un total de 28 organizaciones y profesionales independientes.

Estas incorporaciones se han sumado a un proyecto estratégico para el país nacido en junio de 2019 con la adhesión de España al Global Steering Group for Impact Investment (GSG). Entonces, se trataba de un consejo consultivo integrado por 16 personas.

La asociación, que nace bajo el patrocinio de CaixaBank, persigue que la inversión de impacto se consolide como "una herramienta necesaria para lograr un capitalismo en el que el impacto social y medioambiental positivo y medible esté integrado en todas las decisiones económicas y financieras".

De momento, en estos dos años de trayectoria, este universo ha crecido en cifras y número y naturaleza de sus actores. Así, SpainNAB destaca que "la adhesión de España al GSG supuso un revulsivo para hacer crecer la inversión de impacto en nuestro país". Al cierre de 2020 se contabilizaron 2.378 millones de euros de capital gestionado, un 26% más que en el año anterior.

Para dirigir la Asociación SpainNAB se ha constituido una nueva junta directiva presidida por Juan Bernal, director general de CaixaBank AM. María Ángeles León, de Santa Comba Gestión -la matriz de Cobas AM-, ha sido señalada como vicepresidenta. Para el puesto de tesorero se ha designado a Xavier Pont, de Ship2B Ventures. Las vocalías han recaído sobre Margarita Albors, de Social Nest Foundation; Luis Berruete, de Creas Impacto; Antonio González, de Fundación Anesvad; Javier Güemes, de Fundación ONCE; José Moncada, de Bolsa Social; y Agustín Vitórica, de GAWA Capital.

Impulsar el crecimiento

León, que también es fundadora y presidenta de Open Value Foundation y Global Social Impact Investments, ha subrayado que "el mercado de la inversión de impacto es cada vez más grande en España y desde SpainNAB, aunque llevamos trabajando más de dos años, nos reforzamos ahora para dar un mejor servicio a la sociedad y consolidarnos como el actor de referencia para España".

Por su parte, Bernal, has destacado que "a través de SpainNAB, el sector se ha constituido en una voz única y fuerte". En pleno proceso de reconstrucción económica con un marcado carácter social y sostenible, ha señalado también que "debemos aprovechar la fuerza y momentum actuales para llevar la inversión de impacto al siguiente nivel, de la mano de todo el ecosistema y con un rol claro del sector público como catalizador del mercado, tal y como ha ocurrido en países europeos como Francia, Portugal, Italia o Alemania".

