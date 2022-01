El anterior equipo de Bestinver empieza a montar su propia gestora de fondos

Beltrán de la Lastra, ex director general de Inversiones de Bestinver, en una foto de archivo.

El anterior equipo de gestión y comercial de Bestinver inicia los trámites para montar su propio proyecto de fondos de inversión. Ricardo Cañete, Gustavo Trillo y Maximiano Pablos están en conversaciones con proveedores y organismos supervisores para arrancar lo que será su próxima gestora, a la que previsiblemente se unirá en un futuro próximo Beltrán de la Lastra.

De la Lastra, Cañete y Trillo fueron el equipo gestor y comercial que cogió las riendas de la gestora propiedad de Acciona cuando, en 2014, Francisco García Paramés, Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad abandonaron la firma.

Estuvieron desde finales del 2014 hasta principios del 2020, por lo que completaron un lustro al frente de los fondos de Bestinver, con rentabilidades muy sólidas que batieron al mercado y a sus competidores y nada hicieron envidiar a las anteriores de Paramés.

De la Lastra, anterior director general de Inversiones y quien había llegado desde JPMorgan AM, fue el primero que anunció su marcha a raíz de la integración de Fidentiis por parte de Bestinver.

Con el paso de los meses, Cañete (ex Mutuactivos y Popular) y Trillo (ex Morgan Stanley IM y JPMorgan AM) hicieron lo propio, tras desempeñar en Bestinver los puestos de responsable de Renta Variable Ibérica y director comercial, respectivamente.

Octubre, último mes de no competencia

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes conocedoras, Cañete no tenía periodo de no competencia; el periodo de no competencia (o gardening, como se le conoce en el mundo anglosajón) de Trillo finalizó el pasado 31 de diciembre, mientras que De la Lastra se liberará de este bloqueo a mediados del próximo octubre. A estos se les ha sumado Pablos, que llevaba las grandes cuentas de la gestora en su labor de relación con inversores.

Su objetivo es mantener una línea continuista con el estilo de inversión value que aplicaron en sus más de cinco años en Bestinver, tal y como ha adelantado 'Expansión' y ya hiciera antes 'OK Diario'. Las principales diferencias con la etapa de Paramés, Guzmán y Bernad fueron la diversificación de las carteras (pasando de carteras muy concentradas en 20-40 valores a otras más amplias en el entorno de los 60-80 títulos), así como su menor concentración en pequeñas cotizadas para elevar el perfil de liquidez de los vehículos.

Una vez tengan operativo su proyecto, De la Lastra, Cañete y Trillo competirán precisamente con las dos gestoras value nacidas tras el desmembramiento del equipo predecesor: Cobas Asset Management, liderada por Paramés, y Azvalor Asset Management, de Guzmán, Bernad, Beltrás Parages y Sergio Fernández-Pacheco.

Además, lógicamente, de la propia Bestinver, que hoy tiene al frente a Enrique Pérez-Pla, Tomás Pintó, Ricardo Seixas, Eduardo Roque y Rafael Amil de la Rica. La gestora de Acciona, tras la integración de Fidentiis, ha evolucionado al estrenar nuevas unidades de negocio: desde los fondos de infraestructuras hasta el M&A.

