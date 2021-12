La gestora MCH IS pide del Gobierno "un programa de consolidación fiscal creíble"

MCH Investment Strategies (MCH IS) considera que las bolsas europeas cuentan con valoraciones más atractivas y un mayor potencial que Wall Street de cara a 2002. Sin embargo, la gestora independiente advierte de la necesidad de que los gobiernos se preparen para un menor respaldo monetario, lo que en el caso español se traduce en la necesidad de "presentar cuanto antes un programa de consolidación fiscal creíble".

Así lo ha explicado Álvaro Sanmartín, economista jefe de MCH IS, al presentar las perspectivas de inversión de la firma de cara al próximo ejercicio. En su opinión, ahora que los bancos centrales empiezan a apuntar hacia la retirada de estímulos, la formulación de esta hoja de ruta sería la mejor fórmula "para tener a los mercados tranquilos".

Además, el economista ha señalado que deben darse ya "pasos hacia la sostenibilidad real del sistema público de pensiones" y afrontar el problema del déficit estructural, "que se mantendrá en torno al 5% después de la Covid", ha puntualizado. Y eso sin olvidarse de las oportunidades que supondría aplicar "de manera razonable" los fondos comunitarios Next Generation.

Abundancia de estímulos

Por lo que respecta al nuevo rumbo que encaran los bancos centrales, desde MCH IS se plantea que "el debate es hasta dónde tendrá que subir los tipos la Fed para tener la inflación bajo control" y no tanto el ritmo de subidas de los próximos meses. En este sentido, Sanmartín también aventura: "Me extrañaría mucho que según va a cerrar la inflación este año, los sindicatos no vayan a pedir un incremento salarial".

En cualquier caso, el economista considera que "esta vez nos estamos pasando de estímulos más que quedando cortos". Mientras que los fondos europeos de reconstrucción "garantizan una política expansiva durante los próximos dos años" a esta orilla del Atlántico, en EEUU están pendientes de implantación los planes de infraestructuras y de asistencia social.

A todo lo anterior, desde MCH IS suman también la inversión que en lo sucesivo va a seguir movilizando "el lazo de la transición ecológica". No obstante, Julián Coca, responsable de renta variable de la casa, ha señalado que "hay cosas que ya están muy descontadas, pero todavía hay sectores con potencial a largo plazo", entre los que ha señalado el industrial.

Mientras que Coca considera que a estas alturas ya "hay que ser muy selectivos en las eléctricas", cree que los planes de transformación de las petroleras plantean buenas oportunidades de inversión. Uno de los nombres concretos a los que apunta en este capítulo es Schneider Electric, incluso a pesar del incremento reciente de algunos de sus múltiplos.

Impulso en bolsa

Por lo que se refiere al escenario base para este próximo 2022, Coca considera que las "la volatilidad volverá a las bolsas". Una circunstancia que, bien entendida, es fuente de un mayor número de oportunidades de inversión, según ha explicado.

A favor del parqué español, ha explicado el experto, podría jugar "su valoración y su composición sectorial", en especial por el peso de los valores financieros. En contra de algunos de los valores líderes del mercado estadounidense, como Nvidia, la dificultad para "aguantar el ritmo de crecimiento de beneficios" que han conseguido gracias a la reciente escasez de chips y desajustes de oferta y demanda.

Sigue los temas que te interesan