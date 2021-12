Renta 4 insiste en su apuesta por la bolsa con un potencial del 27% para el Ibex

Renta 4 Banco vuelve a apostar por la bolsa como activo estrella en las carteras de inversión. Y da un potencial de hasta el 27% para el Ibex 35. Lo hace con la previsión de que 2022 sea un “año de normalización” tanto en crecimiento de las economías como en beneficios corporativos y políticas monetarias.

No obstante, en la firma consideran que este escenario no se traduce en café para todos. Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco, considera que, aunque “el flujo de dinero hacia las bolsas es enorme, no se reparte por igual”. En este sentido, anticipa “una fase más reflexiva, selectiva y basada en los fundamentales”.

Así lo ha explicado Ureta en la presentación de estrategias de inversión para el año próximo de la casa que preside. También ha alertado de “una mayor volatilidad frente a las subidas lineales de 2021”, aunque ha advertido de que “el activo sin riesgo ha desaparecido en la etapa post-Covid”.

La inflación persiste

Unos riesgos que la directora de análisis de Renta 4, Natalia Aguirre, ha concentrado en la extensión de los cuellos de botella de suministro, la aparición de nuevas variantes del coronavirus y la persistencia de la inflación, si bien “con una progresiva moderación a medio plazo más patente desde mediados del año que viene”.

En este punto, el equipo de análisis del banco de inversión español considera que la inflación en la Eurozona podría volver a niveles por debajo del 2% hacia la mitad del año que viene. Unas tasas que en EEUU costará más alcanzar y que anticipa que la Reserva Federal (Fed) podría proceder a su primera subida de tipos hacia el tercer trimestre de 2022.

Bolsa vs. bonos

A esta orilla del Atlántico, la entidad aguarda una posible subida de las primas de riesgo periféricas debido al agotamiento del Programa de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP, por sus siglas en inglés) y la continuidad de las emisiones netas positivas por parte de los países para seguir cimentando su recuperación. Sin embargo, aguardan que los tipos de la renta fija seguirán aportando menos atractivo que el potencial bursátil.

Por fundamentales, Renta 4 considera que el Ibex 35 podría llegar a alcanzar los 10.700 puntos al final del año. Una cota a cuya conquista contribuirá, según Aguirre, la reducción del diferencial de crecimiento España-Europa, el elevado peso del sector bancario, la recuperación del turismo y un menor riesgo regulatorio en las utilities, uno de los sectores más pesados de la bolsa española.

La firma de inversión también apunta hacia la fuerte rentabilidad por dividendo del mercado nacional como elemento favorable. Y al alza, puesto que se anticipa un pay-out de hasta el 55%.

Mientras tanto, considera que sus grandes riesgos están en un mal uso de los fondos europeos Next Generation y el ámbito político. Esto último especialmente por el intenso calendario electoral que afronta Latinoamérica, una región con mucho peso en el balance de multitud de compañías españolas.

Más potencial en Europa

En cualquier caso, desde la entidad se prefiere la renta variable europea frente a la estadounidense, a las que otorga respectivamente consejo de sobreponderar y neutral. Esto se debe a que en el Viejo Continente perciben “mayor apoyo monetario, valoraciones más atractivas y un componente cíclico superior”, según ha comentado la responsable de análisis.

Por cuanto se refiere al mercado de divisas, se vaticina “un dólar fuerte en el corto plazo” frente al cual el euro irá ganando progresivamente terreno, para apreciarse hasta cotas de 1,15-1,20 ‘billetes verdes’ por cada moneda comunitaria.

Las favoritas en España

De regreso al mercado español, los mayores potenciales de revalorización los observan en Acerinox (85%) -que según César Sánchez-Grande, director de análisis institucional, “no ha reflejado el buen momento que está atravesando”-, Grifols (70%) e IAG (64%). Según el analista Iván San Félix, el grupo de aerolíneas podría salir reforzada además a corto plazo tras su ruptura con Air Europa.

En lo que se refiere a aquellos en los que más han mejorado su visión en los últimos meses, destacan Merlin Properties, Tubacex y Banco Santander. La analista Nuria Álvarez justifica su nuevo precio objetivo de 3,99 euros por acción en sus estimaciones de negocio para el ejercicio 2022, en el que prevé que “se va a consolidar la recuperación de la cuenta de resultados” con una importante aportación de Reino Unido y EEUU, donde además se esperan subidas de tipos oficiales más pronto que en la Eurozona.

La cartera de cinco favoritas con las que Renta 4 Banco apunta al arranque del próximo año queda conformada por Repsol, ArcelorMittal, Banco Santander, IAG y Cellnex. En su cartera versátil incorporan a Cie Automotive, Banco Sabadell, Global Dominion, Merlin Properties, Cellnex y Acerinox.

